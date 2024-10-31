Якою погодою листопад зустріне Київ: синоптики дали прогноз

Показники термометрів вдень не впадуть нижче +11 градусів

У столиці ще тримається хмарність, але ближче до кінця робочого тижня сонце частіше радуватиме містян своїми промінцями. Синоптики також прогнозують дощі у п'ятницю.

Температура цими днями коливатиметься в межах +11…13 градусів вдень, та +5…9 градусів вночі. Про це інформують в Sinoptik.

У четвер, 31 жовтня, сонце майже не з'являтиметься з-за хмар. Температура вдень сягне +12 градусів, а нічна впала до +9 градусів. Максимальні пориви вітру будуть вдень — легкі 2 м/с.

Протягом п'ятниці, 1 листопада, триматиметься хмарність, а ввечері можливі невеликі прояснення. Показники термометрів у денний час виростуть до +13 градусів, а вночі опустяться до +7 градусів. Сила вітру в цей день не перевищить легких 3 м/с.

У суботу, 2 листопада, тільки перша половина доби очікується хмарною. Вранці також має пройти дрібний дощ. Повітря вдень прогріється до +11 градусів, а вночі охолоне до +5 градусів. Найбільша сила вітру прогнозується вдень — слабкі 4 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи зіпсується погода на початку листопада в Україні.