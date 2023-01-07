Хоробрі захисники: що означає ім’я Олександра та Олександри, і коли вони святкують іменини

Зазвичай Олександри незалежно від статі дуже наполегливі та цілеспрямовані

Олександр — одне з найпоширеніших імен в Україні та світі, при цьому часто зустрічається і його парна жіноча версія Олександра. Напевно, кожен має знайомого з таким ім’ям.

Тому "Телеграф" вирішив розповісти про значення імені, якого числа Олександри відзначають День ангела та які риси характеру їм зазвичай властиві.

Значення імені Олександр та Олександра

Ім’я походить з грецької мови і означає "хоробрий захисник" — це відображається на характері як чоловіків, так і жінок. Зазвичай Олександри надійні, цілеспрямовані, наполегливі та впевнені у собі.

Це ім’я було поширене за всіх часів і в Україні входить до топ-5 найпоширеніших серед чоловіків (але часто зустрічається серед жінок). За кордоном часто зустрічаються форми імені Алекс, Алік, Алек, Ася, українці використовують форми Сашко, Олесь, Лесь, а росіяни Саша, Шура. У мусульманських країнах зустрічається форма імені "Іскандер".

В історію увійшли семеро пап римських і один антипапа з ім’ям Олександр, також його носили грузинські царі, російські імператори, шотландські королі.

Найвідоміші носії імені це Олександр Македонський та Олександр Невський. В Україні також був відомий педагог Олександр Рубець, письменник Олександр Олесь.

Є сучасні відомі носії імені Олександра в Україні — це солістка KAZKA Олександра Зарицька, ведуча Олександра Кучеренко, співачка Олександра Кольцова.

Коли День ангела Олександра та Олександри?

У жінок на ім’я Олександра головні іменини це день пам’яті мучениці Олександри Римської 23 квітня.

Також День ангела Олександри за православним календарем відзначають і в інші дні: 20 березня, 18 травня та 6 листопада.

Раніше у чоловіків на ім'я Олександр головний День ангела за церковним календарем був 12 вересня та 23 листопада, у день перенесення мощів Олександра Невського. Але Синод Православної церкви України (ПЦУ) вилучив із церковного календаря цей день. Натомість було вирішено на 3 липня та 23 листопада встановити день святкування іншого святого – преподобного Олександра, первоначальника обителі "Неусипних" (близько 430 р.) та внести його до церковного календаря ПЦУ.

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