Храбрые защитники: что значит имя Александра и Александры, и когда они празднуют именины

Обычно Александры вне зависимости от пола очень настойчивые и целеустремленные

Александр, — одно из самых распространенных имен в Украине и мире, при этом часто встречается и его парная женская версия Александра. Наверное, у каждого есть знакомый с таким именем.

Потому "Телеграф" решил рассказать про значение имени, какого числа Александры отмечают День ангела и какие черты характера им обычно свойственны.

Значение имени Александр и Александра

Имя произошло из греческого языка и значает "храбрый защитник", — это отображается на характере как мужчин, так и женщин. Обычно Александры надежные, целеустремленные, настойчивые и уверенные в себе.

Это имя было распространено во все времена и в Украине входит в топ-5 самых распространенных среди мужчин (но часто встречается и среди женщин). За границей часто встречаются формы имени Алекс, Алик, Алек, Ася, украинцы используют формы Сашко, Олесь, Лесь, а россияне, — Саша, Шура. В мусульманских странах встречается форма имени "Искандер".

В историю вошли семь пап римских и один антипапа с именем Александр, также его носили грузинские цари, российские императоры, шотландские короли.

Самые известные носители имени это Александр Македонский и Александр Невский. В Украине также были известный педагог Александр Рубец, писатель Александр Олесь.

Есть современные известные носительницы имени Александра в Украине, — это солистка KAZKA Александра Зарицкая, ведущая Александра Кучеренко, певица Александра Кольцова.

Когда День ангела Александра и Александры?

У женщин по имени Александра главные именины это день памяти мученицы Александры Римской 23 апреля.

Также День ангела Александры по православному календарю отмечают и в другие дни: 20 марта, 18 мая и 6 ноября.

Ранее у мужчин по имени Александр главный День ангела по церковному календарю был 12 сентября и 23 ноября, в день перенесения мощей Александра Невского. Но Синод Православной церкви Украины (ПЦУ) изъял из церковного календаря этот день. Вместо этого было решено на 3 июля и 23 ноября установить день празднования другого святого – преподобного Александра, первоначальника обители "Неусыпных" (около 430 г.) и внести его в церковный календарь ПЦУ.

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