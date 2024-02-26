Що не можна робити сьогодні на Порфирія Пізнього: традиції та заборони 26 лютого

Сьогодні у православне свято не можна хвалитися своїми прикрасами та прибирати зимові речі

У понеділок, 26 лютого (11 березня до переходу на новоюліанський календар), православна та греко-католицька церква відзначають святкування святого Порфирія, відомого у народній традиції також як Порфирій Пізній.

Порфирій народився 346 року у Фессалоніках, сучасних Салоніках, Греція. У віці 25 років він залишив рідну домівку і вирушив до Єгипту. Там він зустрівся зі святим Єронімом і разом з ним здійснив паломництво до Єрусалиму, щоб вшанувати Животворний Хрест Господній.

Порфирій прожив довгі роки в Йорданській пустелі, проте зіткнувшись із серйозною хворобою, він повернувся до Єрусалиму. Під час сну йому прийшов Ісус, і хвороба відступила. Пізніше Порфирія було призначено хранителем Хреста Господнього, а наприкінці 4 століття його було призначено єпископом Гази, палестинського міста, де більшість жителів були язичниками та утискували християн. Порфирій вирушив до Константинополя, де отримав підтримку від Іоанна Золотоуста та імператриці Євдоксії у починанні процесу утвердження християнізації.

Традиції та прикмети на 26 лютого

Наші пращури вважали, що з цього періоду поступово приходить весна, яку птахи приносять на своїх крилах з далеких теплих країн. Тому 26 лютого також називають як Пташиний день.

Сприятливий день для любителів риболовлі. Щоб удача завжди була у рибальських походах, необхідно віддати першу спійману рибу 26 лютого кішці.

Дощ – до доброго літа.

Якщо до цього дня усі птахи прилетіли з теплих країн, то буде чудовий урожай хліба.

Якщо птахи в’ють гнізда на сонячному боці, літо буде холодним; на тіньовому – спекотним.

Сніг, що випав, скоро розтане, але він віщує холодне і сире літо.

Горобці в зграї збиваються – до сонячної та сухої погоди.

Голуби воркують, ворони кружляють над головою – до тепла.

Хмари високо пливуть — до ясної погоди.

Якщо вночі небо ясне та зоряне, літо буде спекотним та грозовим.

Вранці туман – до негоди, увечері – до тепла.

Дме південний чи південно-західний вітер – до відлиги.

Що не можна робити 26 лютого

Показувати свої прикраси з камінням – амулет почне притягувати лихо.

Стригтися — волосся почне випадати.

Давати в борг — самому доведеться три роки просити в борг.

Багато їсти — до хвороби.

Лаятись, влаштовувати сварки — складно буде помиритися, образа залишиться надовго.

Плювати в річку — можна від цього оніміти.

Садити вербу, торкатися її, завдавати шкоди дереву — можна накликати лихо.

На столі залишати порожній посуд — можна домового роздратувати.

Веселитись, голосно співати, танцювати — вирішить повеселитися і нечисть.

Починати сільськогосподарські роботи, також прибирати зимові речі — ще можуть бути заморозки.

В’язати вузли на нитках – у всіх справах розпочнуться перешкоди.

У кого іменини 26 лютого

У цей день відзначають свої іменини Ганна, Іван, Микола, Петро, Севастьян, Порфирій, Сергій, Тереза, Трохим.

Які сьогодні ще свята в Україні та світі

26 лютого в Україні відзначають День кримського опору російської окупації. Саме цього дня у 2014 році відбувся мітинг біля будівлі парламенту АРК у Сімферополі, який виражав підтримку територіальній цілісності України. На той час проросійські активісти виступали в опозиції проти мітингувальників.

Цього дня у світі відзначають Всесвітній день фісташок, Міжнародний день неквапливості, День термоса, День пошуку нори сплячого літа, День Леві Стросса. Також сьогодні професійні свята — День скломийників та День особистого шеф-кухаря.

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