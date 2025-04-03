Росіяни таємно зраджують Путіну з мертвим політиком, який обіцяв війну з Україною

Після своєї смерті Жириновський дивним чином перетворився на еталон патріотизму та стратегічної прозорливості

Через три роки після смерті засновника ЛДПР Володимира Жириновського рівень довіри росіян до нього виріс у порівнянні з його періодом життя. Політик помер 6 квітня 2022 року. На той момент йому довіряли 60% громадян. Нині цей показник досяг рекордних 66%.

Про це свідчать дані опитування ВЦВГД. Соціологи вважають, що образ скандального депутата може бути міфологізований після його смерті.

Примітно, що Жириновський оминув не лише свого наступника Леоніда Слуцького (23,2%), а й лідерів інших партій, а також голову уряду Михайла Мішустіна (61,8%). Якщо розглядати індекс довіри (різницю між позитивними та негативними відповідями), то покійний політик виявився навіть попереду президента Росії Володимира Путіна (65% на 23 березня).

На думку спеціалістів ВЦВГД, посилення довіри до Жириновського пов’язане з його прогнозами щодо України, які він робив ще до початку російського вторгнення. Ці та інші "пророкування", включаючи висловлювання про ситуацію на Близькому Сході, сприяли формуванню його іміджу як головного "пророка політичного Олімпу", наголошується у дослідженні.

"Жириновський після своєї смерті дивним чином перетворився на еталон патріотизму і стратегічної прозорливості… Він виявився провісником нової епохи царств, що борються", — заявив глава ВЦВГД Валерій Федоров.

Нагадаємо, одіозний політик неодноразово висловлювався проти України та протягом кількох років говорив, що війна з Києвом неминуча. Востаннє він зробив публічну заяву на цю тему наприкінці грудня 2021 року. Його слова скоріше були не пророкуванням, а точним знанням конкретних планів Кремля.

"Тоді ми можемо прийняти іншу програму. А яку — ви відчуєте о 4 годині ранку 22 лютого. Я б хотів, щоб 2022 рік був би роком мирним, але я люблю правду, 75 років кажу правду. Це буде рік не мирний. Це буде рік, коли Росія стане знову великою країною і всі повинні заткнутися і поважати нашу країну або вони нам заткнуть рота і будуть винищувати руських спершу на Донбасі, а потім у західній Росії", – заявив він із трибуни Державної думи.

Соціологи відзначають своєрідну трансформацію його публічного образу: Жириновський сприймається не стільки як політик, скільки як історична постать. У рамках цього переосмислення акцентується увага на його заслугах, вкладі у розвиток країни та суспільства, що сприяє створенню більш привабливого, подекуди навіть міфологізованого образу. У зв’язку з цим, можливо, що рівень довіри до нього продовжить зростати.

Примітно, що після смерті Жириновського в його обліковому записі в соцмережі Х кілька разів з’являлися публікації. Востаннє це сталося 13 березня 2025 року, коли було опубліковано повідомлення: "Найближчим часом станеться те, що змінить перебіг подій! Багато хто буде шокований. Чекайте".