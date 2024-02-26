Что нельзя делать сегодня на Порфирия Позднего: традиции и запреты 26 февраля

Сегодня в православный праздник нельзя хвастаться своими украшениями и убирать зимние вещи

В понедельник, 26 февраля (11 марта до перехода на новоюлианский календарь), православная и греко-католическая церковь отмечают празднование святого Порфирия, известного в народной традиции также как Порфирий Поздний.

Порфирий родился в 346 году в Фессалониках, современных Салониках, Греция. В возрасте 25 лет он покинул родной дом и отправился в Египет. Там он встретился со святым Иеронимом и вместе с ним совершил паломничество в Иерусалим, чтобы почтить Животворящий Крест Господень.

Порфирий прожил долгие годы в Иорданской пустыне, однако столкнувшись с серьезной болезнью, он вернулся в Иерусалим. Во время сна ему явился Иисус, и болезнь отступила. Позднее Порфирий был назначен хранителем Креста Господня, а в конце 4 века он был назначен епископом Газы, палестинского города, где большинство жителей были язычниками и притесняли христиан. Порфирий отправился в Константинополь, где получил поддержку от Иоанна Златоуста и императрицы Евдоксии в начинании процесса утверждения христианизации.

Традиции и приметы на 26 февраля

Наши предки считали, что с этого периода постепенно приходит весна, которую птицы приносят на своих крыльях с далеких теплых стран. Оттого 26 февраля также именуют как Птичий день.

Благоприятный день для любителей рыбалки. Чтобы удача всегда была в рыболовных походах, необходимо отдать первую пойманную рыбу 26 февраля кошке.

Дождь – к доброму лету.

Если к этому дню все птицы прилетели с теплых стран, то будет отменный урожай хлеба.

Если птицы вьют гнезда на солнечной стороне, лето будет холодное; на теневой – жаркое.

Выпавший снег скоро растает, но он предвещает холодное и сырое лето.

Воробьи в стаи сбиваются – к солнечной и сухой погоде.

Голуби воркуют, вороны кружат над головой – к теплу.

Облака высоко плывут – к ясной погоде.

Если ночью небо ясное и звездное, лето будет жарким и грозовым.

Утром туман – к непогоде, вечером – к теплу.

Дует южный или юго-западный ветер – к оттепели.

Что нельзя делать 26 февраля

Показывать свои украшения с камнями — амулет начнет притягивать беду.

Стричься — волосы начнут выпадать.

Давать в долг — самому придется три года просить взаймы.

Много есть — к болезни.

Ругаться, устраивать ссоры — сложно будет помириться, обида останется надолго.

Плевать в реку — можно от этого онеметь.

Сажать вербу, притрагиваться к ней, причинять вред дереву — можно накликать беду.

На столе оставлять пустую посуду — можно домового разозлить.

Веселиться, громко петь, танцевать — решит повеселиться и нечисть.

Начинать сельскохозяйственные работы, также убирать зимние вещи — еще могут быть заморозки.

Вязать узлы на нитках — во всех делах начнутся препятствия.

У кого именины 26 февраля

Сегодня в этот день отмечают свои именины Анна, Иван, Николай, Петр, Севастьян, Порфирий, Сергей, Тереза, Трофим.

Какие сегодня еще праздники в Украине и мире

26 февраля в Украине отмечается День крымского сопротивления российской оккупации. В именно этот день в 2014 году состоялся митинг у здания парламента АРК в Симферополе, выражающий поддержку территориальной целостности Украины. В то время пророссийские активисты выступали в оппозиции против митингующих.

В этот день в мире отмечают Всемирный день фисташек, Международный день неторопливости, День термоса, День поиска норы спящего лета, День Леви Страусса. Также сегодня профессиональные праздники — День стекломойщиков и День личного шеф-повара.

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