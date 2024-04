День святого Мартіна Сповідника: що не можна робити сьогодні 14 квітня

У церковне свято сьогодні не можна пліткувати про інших і брати кошти в борг

Згідно з новим церковним календарем, у неділю, 14 квітня (27 квітня за старим стилем), православні та греко-католики шанують пам’ять преподобного Мартіна Сповідника. Також віряни продовжують дотримуватися суворого Великого посту 2024.

Святий Мартін Сповідник, який жив в Італії в I столітті, здобув гарну освіту та приєднався до священного кліру Римської церкви. У 649 році він був обраний пресвітером і став сьомим папою Римським.

Мартін активно чинив опір поширенню єресей, що призвело до його конфлікту з імператором Констансом. За наказом імператора до Мартіна було послано воїна з дорученням убити його. Однак, коли найманець наблизився до святого, він відразу осліп, а його начальник загинув у битві.

Папу Римського Мартіна заслали на рік на безлюдний острів в Егейському морі, а потім засудили до страти. Попри те, що його закули в кайдани, вирок було змінено на заслання на Херсонес Таврійський (Крим). Там, страждаючи від хвороби та голоду, Мартін помер. Він пішов із життя в 655 році, а його мощі пізніше були перенесені до Риму.

Традиції та прикмети на 14 квітня

У народі Мартіна прозвали Лисогоном, оскільки в цей період лисиці змінюють свої домівки. Вони залишають свої старі нори та копають нові. У цей час тварини особливо вразливі та не захищені. Образити лисицю у день святого Мартіна Сповідника вважається поганою ознакою. Вірять, що кривдника незабаром обкрадуть чи обдурять.

Особливо незаміжні дами із захопленням зустрічали Мартинів день, адже в цей час починалися сватання та оглядини. Вважалося, що заручини 14 квітня – це сприятливий знак, молодятам бажали щасливого та гармонійного спільного життя.

Якщо в цей день побачити зграю журавлів у небі — можна чекати гостей.

Два журавлі віщують весілля.

Один журавель у небі летить — до удачі.

Якщо жаби без перерви квакають, можна чекати на дощ.

Фото: freepik

Якщо хмари майже не видно, погода буде сонячною.

Сік із берези рясно ллється, осінь буде пізня.

Пісня зозулі означає, що треба йти по гриби.

Якщо ворони довго сидять на землі, скоро буде спекотно. У небі кружляють — похолодає.

Що не можна робити 14 квітня

Ходити в ліс поодинці — звідти не повернуться.

Ображати птахів та тварин – до хвороб, які погано піддаються лікуванню.

Брати в борг гроші — можна розоритися. Грошей та удачі в домі не буде.

Пліткувати, розносити погані чутки про людей — покаранням за це може стати німота.

Сваритись — помиритися буде складно.

Прати одночасно речі дружини та чоловіка — на подружжя чекають сварки.

У кого іменини 14 квітня

Цього дня іменини святкують Мартін, Антон, Іван, Валентин та Олександр.

Які сьогодні ще свята в Україні та світі

14 квітня у світі та в Україні відзначають Міжнародний день раптового сміху, День "Досягни більшого" (Reach as High as You Can Day), День дельфінів, День "Подивися на небо" (Look up at the Sky Day), День хрюкучих зелюків, День алфавіту N’Kо (N`Ko Alphabet Day), Всесвітній день хвороби Шагаса (World Chagas Disease Day).

