У збірній України поставили на місце скандального Поворознюка

Одіозний футбольний функціонер зачепив українських футболісток

Жіноча збірна України з футболу виступила із заявою щодо недавніх слів президента "Інгульця" Олександра Поворознюка про жіночий футбол. Скандальний функціонер заявив, що він не розуміє жіночого футболу, а "з красивими дівчатами треба робити щось інше".

Відповідний посаду у сторіс Instagram розмістила голова Комітету жіночого та дівочого футболу України Анастасія Кліпаченко. Українські футболістки репостнули цю заяву, в якій зазначили, що такі висловлювання неприпустимі.

"Вважаємо неприйнятними слова президента ФК "Інгулець" Олександра Поворознюка. Менталітет, який вбиває жіночий футбол та гідність жінки, має залишатися у минулому. Футбол – для всіх!", – йдеться у заяві.

Раніше повідомлялося, що Поворознюк потрапив у скандал. Колишній футболіст "Інгульця" Олександр Козак розповів, що власник клубу пригрозив одному з футболістів команди Михайлу Шершню ТЦК. Незабаром по гравця прийшли двоє невідомих у воєнній формі, після чого Шершень втік на авто. Сам Поворознюк заявив, що просто хотів допомогти Михайлу із "бронюванням".