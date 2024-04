День святого Мартина Исповедника: что нельзя делать сегодня 14 апреля

В церковный праздник сегодня нельзя сплетничать о других и брать средства в долг

Согласно новому церковному календарю, в воскресенье, 14 апреля (27 апреля по старому стилю), православные и греко-католики чтут память преподобного Мартина Исповедника. Также верующие продолжают соблюдать строгий Великий пост 2024.

Святой Мартин Исповедник, живший в Италии в I веке, получил хорошее образование и присоединился к священному клиру Римской церкви. В 649 году он был выбран пресвитером и стал седьмым папой Римским.

Мартин активно сопротивлялся распространению ересей, что привело к его конфликту с императором Констансом. По приказу императора к Мартину был послан воин с поручением убить его. Однако, когда наемник приблизился к святому, он тут же ослеп, а его начальник погиб в сражении.

Папу Римского Мартина сослали на год на безлюдный остров в Эгейском море, а затем приговорили к смертной казни. Несмотря на то, что его заковали в кандалы, приговор был изменен на ссылку в Херсонес Таврический (Крым). Там, страдая от болезни и голода, Мартин скончался. Он ушел из жизни в 655 году, а его мощи позднее были перенесены в Рим.

Традиции и приметы на 14 апреля

В народе Мартина прозвали Лисогоном, поскольку в этот период лисы меняют свои дома. Они оставляют свои старые норы и копают новые. В это время животные особенно уязвимы и не защищены. Обидеть лису в день святого Мартина Исповедника считается дурным предзнаменованием. Верят, что обидчика вскоре обворуют или обманут.

Особенно незамужние дамы с восторгом встречали Мартинов день, ведь в это время начинались сватовства и смотрины. Считалось, что помолвка 14 апреля – это благоприятный знак, молодоженам желали счастливой и гармоничной совместной жизни.

Если в этот день увидеть стаю журавлей в небе — можно ждать гостей.

Два журавля предвещают свадьбу.

Один журавль в небе летит — к удаче.

Если лягушки без перерыва квакают, можно ждать дождь.

Фото: freepik

Если облаков почти не видно, погода будет солнечная.

Сок из березы обильно льется, осень будет поздняя.

Песня кукушки означает, что нужно идти за грибами.

Если вороны долго сидят на земле, скоро будет жарко. В небе кружат — похолодает.

Что нельзя делать 14 апреля

Ходить в лес поодиночке — оттуда не возвратятся.

Обижать птиц и животных — к болезням, которые плохо поддаются лечению.

Брать взаймы деньги — можно разориться. Денег и удачи в доме не будет.

Сплетничать, разносить дурные слухи о людях — наказанием за это может стать немота.

Ссориться — помириться будет сложно.

Стирать одновременно вещи жены и мужа — супругов ждут размолвки.

У кого именины 14 апреля

В этот день именины празднуют Мартин, Антон, Иван, Валентин и Александр.

Какие сегодня еще праздники в Украине и мире

14 апреля в мире и в Украине отмечают Международный день внезапного смеха, День "Достигни большего" (Reach as High as You Can Day), День дельфинов, День "Посмотри на небо" (Look up at the Sky Day), День хрюкочущих зелюков, День алфавита N’Kо (N`Ko Alphabet Day), Всемирный день болезни Шагаса (World Chagas Disease Day).

Ранее мы писали, что можно есть в Великий пост 2024. Для мирян действуют базовые правила поста, для монахов — более строгие.