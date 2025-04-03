Кубок України: онлайн-трансляція жеребкування півфіналів (відео)

Турнір виходить на фінішну пряму

У четвер, 3 квітня, у Києві у Будинку футболу відбудеться жеребкування 1/2 фіналу Кубка України з футболу. Напередодні до півфіналу турніру пробилися 4 клуби: "Динамо", "Шахтар", "Полісся" та "Буковина" (Перша ліга)

У прямому етері в Україні офіційну процедуру жеребкування покаже YouTube канал Української асоціації футболу (УАФ). Початок церемонії о 14:00 за київським часом.

Пряма відеотрансляція жеребкування півфіналів Кубка України-2025:

Зазначимо, жереб буде сліпим, а тому кожна команда може потрапити на будь-яку іншу. Додамо, що базовий день півфіналів КУ – 23 квітня. Фінальний поєдинок за почесний трофей заплановано на 14 травня на Центральному стадіоні міста Житомир.

Нагадаємо, чинним володарем Кубка України є донецький "Шахтар". До речі, Гірники пробилися в 1/2 КУ-2025 насилу, мінімально обігравши "Олександрію" (1:0). Додамо, що донецький клуб йде третім у чемпіонаті України, відстаючи від "Динамо" (1-ше місце) на 10 очок. В останній грі Української прем’єр-ліги (УПЛ) "Шахтар" здолав "Оболонь" із рахунком 2:0.