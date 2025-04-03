На що звернути увагу при ремонті в будинку: це врятує ваші гроші та час

Ця важлива деталь може принести багато проблем

При ремонті в будинку чи квартирі є багато деталей, на які обов’язково потрібно звертати увагу і підходити до них з усією серйозністю. Одна з таких — розетки, адже якщо буде допущена в їхньому розташуванні, то надалі є ризик зіткнутися з неприємностями через це.

Про це розповідає журналіст "Телеграфа", виходячи із власного досвіду. Після ремонту в квартирі у нього з’явилися проблеми з розетками, які стали доставляти безліч зайвого клопоту.

Наш колега детально пояснив, як краще розмістити розетки та дав деякі поради, які допоможуть вам уникнути неприємностей після закінчення ремонту.

Ще на етапі чорнового ремонту вже важливо знати, де будуть розташовані меблі та скільки знадобиться розеток у приміщенні. Одна з найчастіших помилок — не зважати на особисті звички у використанні електроприладів.

Таким чином, потрібно заздалегідь подбати про кількість та місце розташування розеток. Інакше вам доведеться підбирати меблі під них, а не навпаки. Або користуватися неестетичними подовжувачами або навіть переміщати розетки, а це вже зайвий клопіт і витрати.

Для того, щоб розетка не виявилася захованою десь за диваном у вкрай незручному місці, що для зарядки телефону щоразу доведеться рухати меблі, а до телевізора чи комп’ютера вести подовжувачі, потрібно скласти план приміщення. На ньому приділити увагу місцям, де потрібні розетки.

Куди встановити розетки в будинку?

Слід враховувати всі електроприлади, які підключатимуться у кожному приміщенні, а також місця, де ви плануєте розмістити меблі.

Крім того, слід трохи заглянути в майбутнє. Наприклад, якщо ви плануєте через деякий час придбати, наприклад, домашній кінотеатр або систему відеоспостереження, подбайте про додаткові розетки для їх підключення заздалегідь.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як не варто розміщувати меблі у кімнатах. Важливо враховувати, як сприймається простір, щоб ситуація виглядала гармонійно, а кімната — комфортно.