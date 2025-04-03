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На Прикарпатті здають стару хату майже безкоштовно, але без туалету та води

Автор
Марина Іщенко
Дата публікації
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Автор
Будинок на Прикарпатті Новина оновлена 03 квітня 2025, 15:13
Будинок на Прикарпатті. Фото Колаж "Телеграф"

Проживання можливе з тваринами

Зняти будинок в Івано-Франківській області не легка задача. Але є хороший варіант у Бурштині, де здають житло за низькою ціною, але є момент.

Приміщення в неналежному стані. Відповідне оголошення з'явилось на сайті купівлі-продажу, де власник показав оселю та назвав ціну.

"Здам в оренду цегляний будинок в селищі Насташине, 5 кілометрів від міста Бурштин і 42 кілометри від міста Івано-Франківськ", — пише власник.

В оголошенні вказано, що житло здається з меблями, що правда вони старі і пошарпані. А ось з комунікаціями зовсім біда — туалет, вода на вулиці, а ось газ і електрика до ваших послуг.

Помешкання одноповерхове і має дві кімнати, з загальною площею — 62 квадратних метрів. Побудова — 1980-1989 роки. Поруч водосховище і озеро, що стане чудовим варіантом для проживання влітку. Ціна 1800 гривень в місяць.

Власник не заперечує, аби жили з тваринками.

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві здають в оренду цікавий "таунхаус"

Теги:
#Івано-Франківська область #Бурштин #Зняти #Будинок