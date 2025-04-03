Ядерні бомбардувальники США помічені на відстані удару по Ірану та Ємену (карта)
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B-2 біля Ірану та Ємену: що задумали США?
Сполучені Штати розгорнули щонайменше шість стратегічних бомбардувальників B-2 на військовій базі Дієго-Гарсія в Індійському океані. Острів Дієго-Гарсія знаходится в 3 800 км від Ірану та 3 400 від Ємену. Це стало частиною демонстрації сили, спрямованої проти Ірану та єменських повстанців-хуситів.
За даними ABC News, аналіз супутникових знімків Planet Labs PBC підтвердив присутність літаків, здатних нести ядерну зброю, на злітно-посадковій смузі американської військово-морської бази.
Експерти зазначають, що розміщення B-2 на Дієго-Гарсія виконує одразу три стратегічні завдання:
- Посилює військову присутність США в регіоні.
- Забезпечує оперативне завдання авіаударів по хуситах у Ємені.
- Служить сигналом для Ірану щодо серйозності намірів США.
На зображеннях, зроблених 1 квітня, чітко видно щонайменше шість B-2. Раніше, 25 березня, на базі їх ще не було, проте 29 березня з'явилися чотири бомбардувальники.
Пентагон оголосив про додаткове розгортання авіаносної групи USS Carl Vinson, яка приєдналася до USS Harry S. Truman у регіоні. Експерти вважають, що розгортання B-2 демонструє наступальний потенціал США.
"Таке скупчення бомбардувальників є безпрецедентним і свідчить про серйозні наміри США", – зазначив військовий аналітик ABC News Стів Ганярд.
B-2 – це стратегічний бомбардувальник-невидимка, здатний нести ядерні боєприпаси та потужні бункерні бомби. Він може атакувати укріплені ядерні об’єкти, залишаючись непомітним для радарів.
"B-2 має унікальну можливість діяти над територією Ірану з мінімальним ризиком", – вважає експерт Деріл Прес.
Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї пообіцяв, що у відповідь на будь-яку агресію США Іран завдасть "сильного і взаємного удару". Попри це, іранське керівництво висловило готовність до непрямих переговорів із Вашингтоном.
Президент США Дональд Трамп неодноразово погрожував Ірану жорсткими заходами. У нещодавньому інтерв’ю NBC News він заявив: "Якщо вони не підуть на угоду – будуть бомбардування, яких вони ніколи раніше не бачили".
Аналітики наголошують, що розгортання B-2 у регіоні є не лише сигналом, а й потенційною підготовкою до удару.
Раніше "Телеграф" писав про те, що США та Ізраїль можуть завдати спільного удару по ядерних об'єктах Ірану — підготовка до масштабної військової операції вже триває. Один з представників ізраїльського уряду вже заявив, що це "мало бути зроблено ще давно".