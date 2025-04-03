Ядерні бомбардувальники США помічені на відстані удару по Ірану та Ємену (карта)

B-2 біля Ірану та Ємену: що задумали США?

Сполучені Штати розгорнули щонайменше шість стратегічних бомбардувальників B-2 на військовій базі Дієго-Гарсія в Індійському океані. Острів Дієго-Гарсія знаходится в 3 800 км від Ірану та 3 400 від Ємену. Це стало частиною демонстрації сили, спрямованої проти Ірану та єменських повстанців-хуситів.

За даними ABC News, аналіз супутникових знімків Planet Labs PBC підтвердив присутність літаків, здатних нести ядерну зброю, на злітно-посадковій смузі американської військово-морської бази.

Експерти зазначають, що розміщення B-2 на Дієго-Гарсія виконує одразу три стратегічні завдання:

Посилює військову присутність США в регіоні.

Забезпечує оперативне завдання авіаударів по хуситах у Ємені.

Служить сигналом для Ірану щодо серйозності намірів США.

острів Дієго-Гарсія

Супутникові зображення Planet Labs PBC, проаналізовані ABC News, показують щонайменше шість бомбардувальників B-2 1 квітня на злітно-посадковій смузі Naval Support Facility Diego Garcia, британської військово-морської бази, орендованої США на віддаленому острові в Індійському океані. Planet Labs PBC

На зображеннях, зроблених 1 квітня, чітко видно щонайменше шість B-2. Раніше, 25 березня, на базі їх ще не було, проте 29 березня з'явилися чотири бомбардувальники.

Пентагон оголосив про додаткове розгортання авіаносної групи USS Carl Vinson, яка приєдналася до USS Harry S. Truman у регіоні. Експерти вважають, що розгортання B-2 демонструє наступальний потенціал США.

"Таке скупчення бомбардувальників є безпрецедентним і свідчить про серйозні наміри США", – зазначив військовий аналітик ABC News Стів Ганярд.

B-2 – це стратегічний бомбардувальник-невидимка, здатний нести ядерні боєприпаси та потужні бункерні бомби. Він може атакувати укріплені ядерні об’єкти, залишаючись непомітним для радарів.

"B-2 має унікальну можливість діяти над територією Ірану з мінімальним ризиком", – вважає експерт Деріл Прес.

Авіаносець типу "Німіц" USS Carl Vinson (CVN 70) проходить через Тихий океан, 13 жовтня 2018 року. ВМС США

Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї пообіцяв, що у відповідь на будь-яку агресію США Іран завдасть "сильного і взаємного удару". Попри це, іранське керівництво висловило готовність до непрямих переговорів із Вашингтоном.

Президент США Дональд Трамп неодноразово погрожував Ірану жорсткими заходами. У нещодавньому інтерв’ю NBC News він заявив: "Якщо вони не підуть на угоду – будуть бомбардування, яких вони ніколи раніше не бачили".

Аналітики наголошують, що розгортання B-2 у регіоні є не лише сигналом, а й потенційною підготовкою до удару.

Раніше "Телеграф" писав про те, що США та Ізраїль можуть завдати спільного удару по ядерних об'єктах Ірану — підготовка до масштабної військової операції вже триває. Один з представників ізраїльського уряду вже заявив, що це "мало бути зроблено ще давно".