Чи вдарять тарифи Трампа по Україні? Нардеп спрогнозував приємний сюрприз

США продавали Україні набагато більше товарів, ніж купували української продукції

Нові тарифи США, запроваджені Дональдом Трампом 2 квітня, торкнуться, зокрема й України. Але насправді це не сильно вдарить по нашій країні. Ба більше, вже незабаром для українських товарів може відкритися нове вікно можливостей.

Такої думки дотримується нардеп Ярослав Железняк. Він пояснив, що експорт України до США не дотягує до мільярда доларів і становить лише 2% від усього, що ми кудись експортуємо. А ось США нам продає своїх товарів майже на 3 мільярди, що у 5 разів більше.

"Тому ми отримали "лайт" тариф лише на 10%", — пише нардеп.

Найбільше, за даними Железняка, Україна постачала до США такої продукції:

Металургія;

Труби;

Аграрна та харчова;

При цьому, наголошує нардеп, на українську сталь та алюміній вже з березня діють тарифи у 25%, на труби також вже є тариф та антидемпінг, а на аграрну та харчову продукцію тарифи очікувалися у квітні.

"Ну тому не катастрофа, особливо коли для інших умови гірші (наш тариф 10% це не 54% як у Китаю). Тут маленький нюанс, зараз ЄС, Китай, Індія та інші на продукцію зі США у відповідь також запровадять тарифи… І тут для нас відкривається вікно можливостей зайти на їхній ринок", — вважає Железняк.

Нагадаємо, дізнатися все про тарифи Трампа та причини їх введення можна у матеріалі "Телеграфа", перейшовши за посиланням.