"Було б безглуздо..." Батько Маска сказав, як той ставиться до Путіна

Він заявив, що з сином у них однакова думка щодо цього

Батько американського мільярдера, засновника компаній Tesla та SpaceX Ілона Маска Еррол Маск розповів, що вони обоє захоплюються російським президентом Володимиром Путіним. Аргумент про те, що ця людина розв’язала повномасштабну війну в Україні, Еррола Маска, до речі, не переконує.

Таку заяву він зробив в інтерв’ю ВВС. За словами батька Маска словами, як сім’я, вони з Ілоном безперечно захоплюються президентом РФ, їхні погляди в цьому схожі.

"Було б безглуздо не захоплюватися, тому що він завжди спокійний. Я слухаю його промови і він говорить логічні речі. Якщо оцінювати його як чоловік чоловіка, я не говорю про відношення між країнами і т.д., дуже важко не відчувати захоплення до пана Путіна ", — сказав своєму співрозмовнику Еррол Маск.

Він також додав, що людей нібито намагаються переконати, щоб вони не довіряли Путіну, але сам Еррол Маск вважає його "сильним лідером".

"Ось ця вся риторика — не довіряти цій людині… всі ці люди намагаються переконати вас у тому, що ви не повинні словами Путіна. В результаті частина тебе думає: "я не маю довіряти цій людині". Але з іншого боку, він є прикладом сильного лідера — для мене", — сказав Маск.

Еррол Маск. Фото: скріншот із відео ВВС

Журналістка нагадала йому, що саме Путін розв’язав війну в Україні, і це призвело до загибелі багатьох тисяч людей. Однак на це Маск старший заперечив, що нібито лише через довгий час люди дізнаються, хто розпочав війну.

Еррол Маск — що про нього відомо

Народився в 1946 році в Преторії у родині Уолтера Генрі Джеймса Маска та Кори Амелії Робінсон. Його батько був південноафриканським ветераном Другої світової війни.

Маск працював пілотом, моряком, інженером-електриком, інженером-механіком, консультантом та забудовником, перш ніж піти на пенсію.

Також він був співвласником смарагдової копальні на озері Танганьїка в Замбії.

У 2018 році в інтерв’ю Business Insider Маск заявив, що після придбання смарагдової копальні "у нас було стільки грошей, що ми навіть не змогли закрити свій сейф".

Еррол Маск. Фото: соцмережі

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що ще минулого року стало відомо, що Ілон Маск регулярно спілкується з Путіним з 2022 року і не лише з бізнесу. Хоча у Кремлі нібито спростовують цю інформацію.