США хочуть все, що у нас є. Розмова з геологом про проблеми можливої угоду з Трампом

Що саме в Україні може зацікавити Сполучені Штати, розповідаємо детальніше

Обговорення угоди про надра між Україною та США знову повернулося після тривалої паузи. Проте зараз проєкт угоди відрізняється і рідкісноземельні елементи — начебто вже не єдине, що цікавить Вашингтон.

Згідно з останніми даними, які публікували західні медіа та український нардеп Ярослав Железняк, США розширили свої апетити на контроль над мінеральними ресурсами, в тому числі нафтою, газом та ключовими енергетичними активами. Також не наводилося жодної згадки про гарантії безпеки для України.

Остаточного, або навіть єдиного верифікованого варіанта угоди наразі немає. "Телеграф" поспілкувався з геологом та співробітником Національного науково-природничого музею НАН України Євгеном Науменком, аби зрозуміти, що саме в Україні може зацікавити США. Та що стратегічно означає контроль над надрами для України.

Чи вигідна угода у тому стані, що є зараз

У ранніх варіантах угоди, яку адміністрація президента США Дональда Трампа пропонувала Україні в лютому 2025-го, не було згадок про гарантії безпеки, але пропонувалося створити фонд на суму в 500 млрд доларів. Це планувалося, щоб компенсувати допомогу США (що важливо, вона надавалася не як борг, а саме як допомога, яку не треба повертати). Важливо, що допомога насправді була набагато меншою за суму бажаної компенсації — за словами президента України Володимира Зеленського, за 3 роки повномасштабного вторгнення РФ Сполучені Штати надали Україні допомогу приблизно на 100 млрд доларів.

Наприкінці березня з’явилася інформація про "чернетку" вже нової угоди, ще більш невигідної для України. Там нібито передбачалося:

створення органу управління з 5 осіб, із яких троє — це представники США, кожен із правом вето.

угода безстрокова, охоплює всю територію України та передбачає видобуток усіх наявних і нових копалин як державними, так і приватними компаніями.

внеском США у реалізацію угоди вважається допомога, надана Україні з 2022 року. Всі кошти фонду одразу конвертуватимуться у валюту і виводитимуться за кордон, а якщо Україна не отримає передбачені виплати, уряд буде змушений компенсувати їх.

На думку Bloomberg, угода надасть США величезні повноваження контролювати інвестиції в Україну в проєкти, включаючи дороги та залізниці, порти, шахти, нафту і газ, а також видобуток корисних копалин. Угода надасть США першу претензію на прибутки, перераховані в спеціальний інвестиційний фонд реконструкції.

Оцінюючи угоду, геолог Євген Науменко зазначає "Телеграфу", що за наявною у відкритому доступі інформацією, для України ці угоди є невигідними. Також це несе опцію теоретичного ризику зупинки того видобування, яке вже ведеться.

"Виходячи з тої інформації, яку я отримав по цьому новому проєкту договору — це намагання пограбувати. Але я думаю, що в нас люди достатньо розумні та не будуть підписувати цього у тому вигляді, в якому воно подається Америкою", — каже Науменко.

Що може зацікавити США в Україні

Залізні та марганцеві руди (для сталі та інших сплавів).

Україна посідає перше місце в Європі та друге місце у світі після ПАР за запасами й ресурсами марганцевих руд. На Україну припадає близько 10% світового видобутку марганцевих руд. Основна сировинна база розташована в Нікопольському басейні (Дніпропетровська та Запорізька області).

Видобуток корисних копалин можливий лише за наявності дозволів, які видаються державними органами, такими як Державна служба геології та надр. За даними журналістів Bihus.info, на видобуток залізних руд видано більше двох десятків спецдозволів, а відповідні компанії належать відомим українським бізнесменам.

Хто контролює видобуток:

Підсанкційний український бізнесмен, мільярдер та колишній депутат Костянтин Жеваго. Жеваго є співвласником металургійної групи Ferrexpo, яка контролює Полтавський, Грівський та Біланівський гірничозбагачувальні комбінати. Ці комбінати мають дозвіл на видобуток руди. У березні 2025 року частка Жеваго у Полтавському ГЗК була передана до Агентства з розшуку та управління активами (АРМА). Найбагатша людина України Рінат Ахметов, що володіє інвестгрупою СКМ та енергохолдингом ДТЕК. Загалом його компанії мають 14 спецдозволів на видобуток залізної руди. Гірничо-металургійна компанія ArcelorMittal, яка має три спецдозволи. "АрселорМіттал Кривий Ріг" (АМКР) входить до "сталеливарної імперії" індійського підприємця Лакшмі Міттала. Компанії, пов'язані з Олександром Ярославським, власником фінансово-промислової групи DCH. Його бізнеси також мають два спецдозволи на видобуток залізної руди. Видобування марганцю контролює група компаній "Приват" (3 дозволи), за якою стоять бізнесмени Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов. ТОВ "Неотехінвест" Єлизавети Осіпової має ще один дозвіл.

Нафта і газ

За словами Науменка, мова про дуже серйозні обсяги.

"Доволі багато в нас дійсно видобувається нафти й газу. Найбільше у Харківській області, Полтавській, Івано-Франківській і Львівській", — каже експерт.

Хто контролює видобуток:

Колишній міністр екології часів Януковича Микола Злочевський. Власник групи "Західнадра сервіс" Зіновій Козицький, який розвідує та видобуває нафтогазові ресурси на заході України. Має майже два десятки спецдозволів на видобуток. Група компаній Geo Alliance Віктора Пінчука володіє 12 дозволами на видобуток газу. Ці компанії продовжують активно працювати в цій сфері. Рінат Ахметов, чиї компанії як "ДТЕК Нафтогаз" мають дев'ять спецдозволів. Вугільний бізнесмен Віталій Кропачев також має бізнес, пов’язаний із видобутком нафти і газу. Його група володіє шістьма спецдозволами. Колишній керівник "Чорноморнафтогазу" Олександр Кацуба, який разом зі своїм братом володіє кількома спецдозволами. Підсанкційний бізнесмен Вадим Новинський має три спецдозволи на газ.

Мідні родовища

Американців теоретично могли б зацікавити мідні родовища, але в нас наразі є лише одне таке (якщо говорити про території, до яких є фізичний доступ), зазначає Науменко. Ще одне родовище, Берестянське, розташоване на окупованій території. Воно лише розбурене свердловинами й ніколи не розроблялося.

Вугілля

А ось вугільна промисловість США не дуже би зацікавила — річ в тому, що більшість родовищ залишилося на окупованій території. Десь ведуться бойові дії і говорити про функціонування цих шахт немає доцільності.

"Також наша вугільна промисловість була в більшості дотаційна. Собівартість підйому вугілля не дуже маленька. До того ж ці всі шахти потрібно обслуговувати в режимі нон-стоп: вентиляція, зневоднення, трапляються постійні завали, загибель шахтарів", — каже Науменко.

Літій

Літій — головний метал XXI століття, є основним для виготовлення акумуляторів у всій електроніці від планшетів та ноутбуків до електромобілів Tesla. За останні 15 років його видобуток у світі зріс втричі. Україна має одні з найбільших запасів літію в Європі, проте не видобуває його. Специфіка видобутку літію в Україні не така вже й проста як здається. Детальніше про це читайте у другій частині статті.

Хто може контролювати видобуток:

В Україні лише одна компанія має дозвіл на видобуток літію і лише на Полохівському родовищі на Кіровоградщині. Це компанія ТОВ "Укрлітійвидобування" Сергія Табалова. Його батько Олександр Табалов та брат Андрій Табалов були народними депутатами.

Рідкісноземельні елементи

В Україні є рідкісноземельні родовища, загальний кошторис ресурсів, за різними оцінками, десь між 5 трильйонами й 14 трильйонами гривень (120 млрд доларів та 337 млрд доларів відповідно). Проте є кілька нюансів, зазначає Науменко: рідкісноземельні елементи часто бувають додатковим корисним компонентом в інших наших родовищах — титану, танталу, літію, цирконію.

"Але там проблема скоріше не у видобутку руди як такої, скільки у складності відокремлення рідкісноземельного компонента від інших, а особливо у розділенні їх між собою. Це дуже складні технології", — розповідає Науменко.

Окрім того, два перспективні родовища розташовані далеко на окупованій території. Азовське родовище розташоване у Нікольському районі Донецької області, а Петрово-Гнутовське — біля Маріуполя (на північний схід).

Хто може контролювати видобуток:

Дозвіл на видобуток рідкісноземельних елементів був виданий у 2019 році компанії ТОВ "РМ МАЙНІНГЗ", власниками якої є батько нардепа від "Слуги народу" Павла Якименка Віталій Якименко та військовий, Герой України Олександр Настенко. Дозвіл стосувався родовища Рудне поле Анадольське у Донецькій обл. Воно зараз окуповане.

Родовище рідкісноземельних елементіві на окупованій частині Донецької області

Решта спецдозволів на надра:

Рідкісний метал тантал може видобувати ТОВ "Фортіс-Груп", яка з 2018 року володіє дозволом на розробку Полохівського родовища у Кіровоградській області. Бенефіціарний власник компанії – Сергій Тітаренко. Видобуток титану в Україні контролюють кілька гравців: Group DF підсанкційного Дмитра Фірташа (Мотронівський комбінат, Межиріченський та Валки-Ільменіт), азербайджанський NEQSOL Holding Насіба Гасанова володіє Об'єднаною гірничо-хімічною компанією (має 3 дозволи на видобуток), компанія "Велта" Андрія Бродського (2 дозволи). Співвласник АТБ та засновник BGV Group Геннадій Буткевич має дозвіл на видобуток берилію з Пержанського родовища на Житомирщині.

Чому для Києва важливо, аби надра були в надійних руках…і краще в українських

Важливо, аби у майбутньому Україна мала опцію налагодити власне виробництво (на випадок сценарію відсутності іноземної допомоги з боку США чи Європи). Приміром, дронів. Для цього потрібна певна ресурсна база і для України важливо її контролювати.

Ризик також полягає у тому, що теоретично інша країна зможе зупинити гірничовидобувну промисловість. Науменко зазначає, що не можна відкидати сценарій того, що рішення по гірничовидобувної промисловості прийматиме людина, лояльна до Росії.

Країна-агресор, до речі, чудово розуміє цінність ресурсів для України. Саме зараз ворог активно обстрілює марганцеві родовища (марганець підвищує міцність сталі), знищує міста Марганець та Нікополь, навмисне виганяючи звідти мешканців, каже геолог.

"Це свідома і систематична, цілеспрямована дія, яка має певну мету", — наголошує він.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Сполучені Штати Америки нібито розпочали дискусії про проєкт з рідкісноземельних металів із Москвою.