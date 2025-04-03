Лавров в Малі видав чергову абсурдну заяву про Україну. Як відреагували в Африці

Кремль продовжує поширювати свою пропаганду

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров звинуватив Україну у "дестабілізації" ситуації в Африці. Нібито Київ відкрито підтримує терористів у Сахелі.

Про це Лавров заявив під час виступу на пресконференції з учасниками зустрічі міністрів закордонних справ Росії – "Сахельська трійка".

"Серед них, окрім колишніх колонізаторів, нещодавно "проявився" і Київ, який за "повного потурання" своїх західних партнерів "відкрито підтримує" терористичні угруповання в цій частині Африки", — сказав Лавров.

Натомість очільник МЗС Малі Абдулайє Діоп підтримав позицію Лаврова та Росії, назвавши Україну "спонсором тероризму".

"Хочу нагадати, що ми усі готові подвоїти наші зусилля у боротьбі з тероризмом і його спонсорами. Україна теж вважається "спонсором" тероризму і її слід зупинити", — сказав політик.

Додамо, що Малі знаходиться від України на відстані понад 3 млн км. Ця країна розташована на заході Африки.

Малі на карті

Зауважимо, що так звана "Сахельська трійка" чи Альянс держав Сахеля утворився у вересні 2023 року. До цього військового союзу виходять хунти Малі, Буркіни-Фасо і Нігеру. Рішення про створення такого союзу ухвалили після переговорів вищеназваних держав з міноборони РФ.

Тоді Кремль пообіцяв хунті Буркіна-Фасо військово-технічну допомогу, включаючи підготовку на території Росії військових, зокрема, льотчиків. Окрім того, у Малі у свій час хунті допомагала ПВК "Вагнер".

Раніше "Телеграф" розповідав, що в російському МЗС анонсували нову зустріч із США.