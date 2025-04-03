Автомобілі, комп’ютери та пиво: хто найбільше постраждає від мит Трампа

Багатьом країнам буде непросто

Президент США Дональд Трамп вирішив не скупитися на торгові обмеження і запровадив тарифи проти всіх країн світу. Однак окремо мита були запроваджені проти деяких категорій товарів, що включає автомобілі, пиво та пивні банки, а також комп’ютерну техніку.

Найбільш значним у цьому плані є автомобільний ринок, адже багато компаній з Європи та Азії можуть втратити значні доходи. Ринок США є одним із найбільших у світі, що може викликати дисбаланс продаж у світі, скорочення виробництва та надлишок готової продукції в інших регіонах.

При цьому з травня також будуть введені тарифи на запчастини, тобто ті американці, які вже мають іноземні машини, будуть мати труднощі з ремонтом. Цікаво й те, що багато американських компаній (включно з тією ж Tesla) вже давно мають заводи за кордоном — у Мексиці, Канаді, Китаї, Таїланді тощо. При ввезенні цих автомобілів до США вони теж потраплятимуть під дію мит. При цьому деякі із цих заводів орієнтовані саме на випуск автомобілів для американського ринку.

Однак найбільше від тарифів постраждають:

Японія — з імпортом до США в 40-45 млрд доларів на рік;

Мексика — 30-35 млрд;

Канада — 15-20 млрд;

Німеччина — 15 млрд;

Південна Корея — 10-12 млрд.

Проблеми можуть виникнути і в тих країн, які не мають жорсткої орієнтації на США. Через надлишок продукції на локальних ринках вони можуть зіткнутися з серйозними проблемами. Наприклад, 12% ВВП Словаччини залежить від її автомобільної промисловості, а на цей сектор припадає близько 275 тисяч робочих місць (там мешкає всього 5,5 мільйона осіб).

Хоча мита на комп’ютерну техніку публічно не оголошували, але журналісти Reuters вже виявили пов’язані з цим торгові коди у повідомленні у Федеральному реєстрі. Варто зазначити, що у 2024 році США імпортували комп’ютерну техніку майже на 140 мільярдів доларів. Найбільшими експортерами в цьому плані є Китай, Мексика та Тайвань, хоча більш детальна статистика країн у відкритому доступі не з’являлася.

Як і у випадку з автовиробниками, американські виробники комп’ютерної техніки (наприклад Apple) теж мають заводи за кордоном.

Імпорт пива в США на цьому тлі виглядає "незначним", але все одно йдеться про 7,5 мільярда доларів. 6,3 мільярда з них випадає на Мексику. Однак тут не зовсім зрозуміло, як працюватимуть мита, оскільки пиво в банках у список потрапило, а пиво у пляшках — ні.

Як повідомлялося раніше, колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін пояснював, що нинішня адміністрація США вважає Європу "халявниками", які не платять за те, що їм дає Вашингтон. За його словами, це може вдарити і по Україні, яка якраз наближається до ЄС.