Директорка непрацюючого аеропорту "Львів" отримала сотні тисяч надбавки до зарплати (документ)

Квартиру Романовська отримала за спадщиною

Тетяна Романовська, генеральна директорка Державного підприємства "Міжнародний аеропорт "Львів" імені Данила Галицького", подала електронну декларацію за 2024 рік. Керівниця непрацюючого через повномасштабну російську війну аеропорту отримала заробітну плату у розмірі 1 206 924 гривні.

Згідно з документом, порівняно з 2023 роком зарплата директорки зросла майже на 334 тисячі гривень – тоді її офіційний дохід становив 872 782 гривні.

Окрім основної зарплати, Романовська задекларувала додаткове благо (кешбек чи бонуси) на суму 5 762 гривні від "Товариства з обмеженою відповідальністю "Проспектс Україна".

Із декларації також довідуємося, що директорка аеропорту зберігає готівкою 11 000 доларів США та 15 000 гривень. На банківському рахунку в "Ощадбанку" в неї розміщено 16 633 гривні. Порівняно з попереднім роком, готівкові запаси Романовської в іноземній валюті зменшилися на 1 000 доларів, а в національній – на 5 000 гривень. Натомість кошти на банківському рахунку збільшилися на понад 4 000 гривень.

Грошові активи 2024 рік

У липні 2024 року Тетяна Романовська отримала у спадщину квартиру у Львові загальною площею 82,7 квадратного метра. Згідно з декларацією, право власності на нерухомість оформлено 17 липня 2024 року.

Нагадаємо, що Міжнародний аеропорт "Львів" імені Данила Галицького, як і всі інші летовища України, не працює від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну.

Раніше "Телеграф" також писав, що директор Донецького аеропорту отримав 300 тисяч зарплати. Як таке досі можливо