Началась Страстная седмица 2024: что значит каждый день до Пасхи и что нельзя делать

Верующие в этот особый период стремятся уделить время духовным размышлениям и молитве

Страстная неделя, или Страстная седмица — это время, когда христиане придерживаются строгих ограничений и глубоко готовятся духовно к Светлому Христову Воскресению, которое в 2024 году отмечается 5 мая. За 7 дней до Пасхи православные верующие и греко-католики следуют строгим правилам Великого поста, которые направлены не только на очищение тела, но и души.

Страстная неделя наступает после Вербного воскресенья, когда отмечается вход Господень в Иерусалим. В 2024 году это событие приходится на 28 апреля. Страстная неделя в этом году продлится с 29 апреля (понедельник) по 4 мая (суббота).

В это время верующие вспоминают о последних днях Иисуса Христа на земле. Термин "страстная" происходит от слова "страсти", что означает "страдания", подчеркивая важность этих событий в христианской традиции.

Страстная седмица Великого поста 2024

В Великий понедельник начинается самый строгий пост в году, когда разрешено употреблять только хлеб, фрукты, овощи, мед и орехи. В течение вторника и среды допускается также употребление сырой пищи без масла.

В четверг небольшое послабление, когда можно есть горячие блюда растительного происхождения с растительным маслом. В Страстную пятницу верующие воздерживаются от пищи до времени выноса плащаницы на богослужении. В субботу допускается употребление горячих блюд без масла.

Фото: freepik

Что нельзя делать в Страстную седмицу

Следование этим правилам помогает верующим более глубоко погрузиться в духовную подготовку к Пасхе и ощутить торжественное настроение этого значимого времени в христианском календаре.

Время поста и воздержания : в настоящий период важно придерживаться строгого поста и воздерживаться от развлечений и веселья. Это время покаяния.

: в настоящий период важно придерживаться строгого поста и воздерживаться от развлечений и веселья. Это время покаяния. Избегание конфликтов и обид : важно стремиться к миру и согласию в отношениях с окружающими, избегать ссор и злословия.

: важно стремиться к миру и согласию в отношениях с окружающими, избегать ссор и злословия. Ограничение физического труда : это время требует больше внимания молитве и духовному отдыху, поэтому лучше ограничиться легкими работами.

: это время требует больше внимания молитве и духовному отдыху, поэтому лучше ограничиться легкими работами. Воздержание от празднований: следует воздержаться от устроения любых праздничных событий, включая свадьбы и дни рождения. Это время, посвященное духовным размышлениям и покаянию перед Богом.

Страстная неделя по дням

Страстная неделя наполнена уникальными событиями и днями, каждый из которых несет свой особый смысл и важность. От Великого понедельника до Великой субботы, верующие внимательно отмечают это период подготовки к великому христианскому празднику Пасхи.

Великий понедельник

Отмечается упоминанием ветхозаветного патриарха Иосифа, которого предали его братья. В этот день в храмах проводятся торжественные службы, а дома осуществляется традиционная большая уборка и стирка.

Великий вторник

Это время празднования Иисусом событий, связанных с Его обличением фарисеям и книжникам. Также этот день отмечается подготовкой к праздничному столу и пасхальным блюдам.

Великая среда

Припадает на день, когда Иуда предал Христа за 30 сребреников. В этот день также вспоминают грешницу, которая помыла ноги Иисуса. Женщины стараются быть особенно осторожными, воздерживаясь от работ по рукоделию.

Великий четверг

Отмечается как день совершения первого таинства причащения. В этот день верующие посещают храм и причащаются, а также начинают красить писанки и печь дома паски.

Великая пятница

Считается, что самым грустным днем недели является день распятия Христа. В церквях происходит вынос плащаницы, а верующие соблюдают строгий пост.

Терновый венец - ветвистый венок с колючками, описанный в Евангелиях, как символ, который был положен на голову Иисуса Христа. Фото: freepik

Великая суббота

Отмечается завершение Великого поста. День символизирует освобождение душ праведников из ада по вере в Христа. В это время завершаются традиционные обряды, такие как покраска яиц и подготовка пасхальной корзины, а в храмах совершаются торжественные богослужения, в которых проповедуется радостная весть о воскрешении Христа.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что май щедр на праздничные дни, выходные и профессиональные праздники. Мы публиковали список праздников и памятных дат в последний весенний месяц.