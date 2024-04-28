Церковне свято 28 квітня: що не можна робити сьогодні у Вербну неділю

Сьогодні у божественне церковне свято не можна лихословити та проводити поминки

Сьогодні важливий день для християн — Вербна неділя 2024, яку заведено відзначати за тиждень до Великодня. Оскільки цього року Воскресіння Христове за церковним календарем випадає на 5 травня, то Вербна неділя – на 28 квітня.

Цього дня православні віряни та греко-католики відзначають важливу подію – прибуття Ісуса Христа до Єрусалиму. Відповідно до Євангелія, жителі міста розстеляли дорогу Спасителеві пальмовими гілками. Оскільки пальми в наших краях не ростуть, цей звичай був замінений гілочками верби. Ще верба є однією з перших рослин, що квітнуть навесні, і наші пращури вважали її символом пробудження після зими та морозів.

Традиції та прикмети на Вербну неділю 2024

Християни здавна вітали одне одного у це свято та відвідували церковні служби. Одним із головних звичаїв святкування є посвята у храмі верби, це можна робити ще з Лазаревої суботи. Згідно з повір’ям, священні вербні гілочки можуть виганяти недобрі сили, хвороби та служать захистом від горя та смутку. Гілочки слід зберігати вдома протягом усього року до наступної Вербної неділі.

Традиційно свято зустрічають у затишній обстановці за сімейним столом, де панує святкова, але помірна атмосфера, оскільки продовжується суворий Великий піст. У Вербну неділю християни все ж таки можуть трохи допустити деякі спрощення. У меню можна включити рибу та морепродукти, олію, гарячі страви, а також трохи вина.

Повіяв сильний вітер, отже, літо буде прохолодним.

Птахи кричать — червень, липень та серпень видадуться посушливими.

Іній або туман із самого ранку, а також хороша погода загалом говорили, що рік буде врожайним.

На деревах вже з’явилися бруньки – влітку буде багато фруктових плодів.

Зоряне небо в ніч проти 28 квітня — добрий знак.

Дощ у Вербну неділю – урожай буде хорошим.

Якщо з’їсти 9 вербних бруньок з освяченої у храмі гілки, можна захиститися від будь-якої хвороби.

Фото: freepik

Вербна неділя: що не можна робити 28 квітня

Працювати по дому та на городі.

Лаятися і лихословити.

Проводити поминальний обід.

Фарбувати та мити волосся, а також стригтися.

Грати весілля та проводити обряд вінчання, а також вступати в інтимний зв’язок.

Ходити на цвинтар.

Ходити у лазню.

Їсти м’ясні та молочні продукти, пити алкоголь, оскільки продовжується Великий піст.

У кого іменини 28 квітня

Цього дня іменини святкують Віталій, Кирило, Максим, Зенон та Ганна.

Які сьогодні ще свята в Україні та світі

28 квітня у світі разом з Україною відзначають Всесвітній день охорони праці, День хімічної безпеки, День космічного туризму, День народження кондиціонера, День офісного кубікла, День виявлення гена біологічного годинника, День молодих та зелених, День "Заплати наперед" (Pay It Forward Day), День "Поцілуй свою другу половинку".

Також щорічно в четверту неділю квітня зустрічають Всесвітній день поріднених міст, Всесвітній день пінхол-фотографій (World Pinhole Photography Day) та Міжнародний день пошуково-рятувальних собак (International Search and Rescue Dog Day).

Крім того, 28 квітня – День працівників швидкої медичної допомоги. "Телеграф" підготував добірку картинок та листівок до Дня працівників "швидкої" 2024.