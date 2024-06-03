Традиції на Великдень: як готуються до свята і як відзначають
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В Україні з Великоднем пов'язано багато прикмет та традицій
Великдень — велике церковне свято, яке щороку відзначають в різні дати. Воно присвячене воскресінню Ісуса Христа через три дні після мученицької смерті. Це свято улюблене і для дорослих, і для дітей, адже ціла родина збирається за одним столом і весело проводить час. В України з ним пов’язано безліч традицій та обрядів.
Для всіх християн світу Великдень вважається головним святом. Подія, яка відзначається, дає надію людству отримати порятунок і вічне життя. Жертва Ісуса Христа, який терпів муки заради порятунку людей, це підтверджує.
Як в Україні святкують Великдень
Християни східного обряду готуються до свята заздалегідь. Все починається з Великого поста, під час якого очищається тіло і душа, а триває він 48 днів. Тиждень перед Пасхою має назву Страсний або Великий. Він присвячений останнім дням життя Ісуса на землі. В цей час і готуються до Великодня. Кожен день тижня має особливі обряди, звичаї та традиції.
Що роблять на Великдень в Україні
Нічне пасхальне богослужіння — найважливіша подія церковного року. До храму для освячення беруть великодні кошики. Обов’язково в них повинна бути паска та крашанки. Все решта залежить від регіону України. В кошики також кладуть ковбасу, м’ясо, сіль, хрін, хліб, масло. Накривають кошик вишитим рушником.
Коли кошики вже освячено, люди вітаються словами "Христос воскрес!" — "Воістину воскрес!". Традиційно родина збирається ха святковим столом і куштує смачні страви. Однак дуже важливий саме сніданок у цей день. Відразу після освячення кошиків сім’я повинна скуштувати паску та яйця.
Великодні звичаї
- Хоч і Великдень триває три дні, святкують його цілий тиждень. У понеділок після свята традиційно хлопці обливають дівчат водою. Це допомагає бути щасливими і здоровими цілий рік.
- У давнину освяченою паскою годували птахів. Це вважалося символом удачі та багатства.
- У пасхальний вечір стартують пасхальні гуляння. В деяких регіонах України вони тривають два тижні. Це хороводи, які на заході України їх називають "гаївками", катання на гойдалках та різні ігри.
- Закінчуються великодні святкування Радоницею. Це поминальний день, коли відвідують померлих родичів.
Прикмети на Великдень
- Якщо в перший день Великодня холодно, так буде і цілий тиждень.
- Якщо на Великдень погода сонячна, очікуйте на гарне літо і гарний урожай.
- Якщо на Великдень іде дощ, останній місяць весни буде пасмурним.
- Якщо Великодня ніч зоряна — будуть добре нестися кури.
- Якщо молоді дівчата почують зозулю на Великдень, можуть очікувати на заміжжя або вагітність.
Раніше "Телеграф" розповідав, коли потрібно пекти паски. Ми поділилися основними звичаями та традиціями щодо випікання великодньої випічки.