Традиції на Великдень: як готуються до свята і як відзначають

В Україні з Великоднем пов'язано багато прикмет та традицій

Великдень — велике церковне свято, яке щороку відзначають в різні дати. Воно присвячене воскресінню Ісуса Христа через три дні після мученицької смерті. Це свято улюблене і для дорослих, і для дітей, адже ціла родина збирається за одним столом і весело проводить час. В України з ним пов’язано безліч традицій та обрядів.

Для всіх християн світу Великдень вважається головним святом. Подія, яка відзначається, дає надію людству отримати порятунок і вічне життя. Жертва Ісуса Христа, який терпів муки заради порятунку людей, це підтверджує.

Як в Україні святкують Великдень

Християни східного обряду готуються до свята заздалегідь. Все починається з Великого поста, під час якого очищається тіло і душа, а триває він 48 днів. Тиждень перед Пасхою має назву Страсний або Великий. Він присвячений останнім дням життя Ісуса на землі. В цей час і готуються до Великодня. Кожен день тижня має особливі обряди, звичаї та традиції.

Що роблять на Великдень в Україні

Нічне пасхальне богослужіння — найважливіша подія церковного року. До храму для освячення беруть великодні кошики. Обов’язково в них повинна бути паска та крашанки. Все решта залежить від регіону України. В кошики також кладуть ковбасу, м’ясо, сіль, хрін, хліб, масло. Накривають кошик вишитим рушником.

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Коли кошики вже освячено, люди вітаються словами "Христос воскрес!" — "Воістину воскрес!". Традиційно родина збирається ха святковим столом і куштує смачні страви. Однак дуже важливий саме сніданок у цей день. Відразу після освячення кошиків сім’я повинна скуштувати паску та яйця.

Великодні звичаї

Хоч і Великдень триває три дні, святкують його цілий тиждень. У понеділок після свята традиційно хлопці обливають дівчат водою. Це допомагає бути щасливими і здоровими цілий рік.

У давнину освяченою паскою годували птахів. Це вважалося символом удачі та багатства.

У пасхальний вечір стартують пасхальні гуляння. В деяких регіонах України вони тривають два тижні. Це хороводи, які на заході України їх називають "гаївками", катання на гойдалках та різні ігри.

Закінчуються великодні святкування Радоницею. Це поминальний день, коли відвідують померлих родичів.

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Прикмети на Великдень

Якщо в перший день Великодня холодно, так буде і цілий тиждень.

Якщо на Великдень погода сонячна, очікуйте на гарне літо і гарний урожай.

Якщо на Великдень іде дощ, останній місяць весни буде пасмурним.

Якщо Великодня ніч зоряна — будуть добре нестися кури.

Якщо молоді дівчата почують зозулю на Великдень, можуть очікувати на заміжжя або вагітність.

Раніше "Телеграф" розповідав, коли потрібно пекти паски. Ми поділилися основними звичаями та традиціями щодо випікання великодньої випічки.