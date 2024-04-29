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Нестильно й недоречно: які речі краще не вдягати на Великдень 2024 (фото)

Автор
Наталія Дума Наталія Дума
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Краще не робити вибір на користь яскравих принтів
Краще не робити вибір на користь яскравих принтів. Фото instagram.com/andre_tan_official

Про деякі речі та принти варто забути на Великдень

Великдень — велике світле свято, яке цьогоріч відзначається 5-7 травня. Це церковне свято, яке зазвичай проводять у колі близьких та рідних. Однак дуже важливо обрати правильне вбрання, яке буде доречним, стильним і красивим.

Український дизайнер Андре Тан поділився на своїй сторінці в Instagram, який одяг та в цілому образи в це світле свято краще не вдягати. Щоб не виникло казусних ситуацій, варто уникати деякого одягу.

Що не можна вдягати на Великдень

Одяг темних кольорів

Краще не робити вибір на користь одягу чорного, коричневого або сірого кольору. Такі вбрання доречніше вдягати у повсякденному житті, але аж ніяк не на свято.

Який одяг не можна вдягати на Великдень
Фото: instagram.com/andre_tan_official

Занадто відкритий або обтягуючий одяг

Не найкращий вибір — короткі спідниці, глибокі декольте, вирізи та топи на бретельках. Цей одяг залишіть для вечірніх прогулянок, романтичних побачень чи посиденьок з друзями. На Великдень краще обрати щось більш стримане.

Що вдягнути на Великдень 2024
Фото: instagram.com/andre_tan_official

Яскраві принти

Краще обрати більш спокійні та стримані відтінки. Яскраві принти — це, звичайно, красиво і сміливо, але для цього свята краще звернути увагу на однотонні сукні чи блузи.

Які образи краще не вдягати на Великдень 2024
Фото: instagram.com/andre_tan_official

Рвані елементи та дірки

Цей одяг недоречний для такого світлого свята, за словами Андре Тана. Класичні легкі костюми — ідеальний варіант.

Який одяг не вдягати на Великдень 2024
Фото: instagram.com/andre_tan_official

Занадто короткий одяг

Мінісукні та мініспідниці хоч і в тренді цієї весни, на Великдень краще залишити їх в шафі. Оберіть елегантний та стриманий лук. який відтворить ваш душевний стан в цей день.

Що не можна вдягати на Великдень 2024
Фото: instagram.com/andre_tan_official

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Теги:
#Мода #Стиль #Великдень