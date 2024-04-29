Нестильно й недоречно: які речі краще не вдягати на Великдень 2024 (фото)

Про деякі речі та принти варто забути на Великдень

Великдень — велике світле свято, яке цьогоріч відзначається 5-7 травня. Це церковне свято, яке зазвичай проводять у колі близьких та рідних. Однак дуже важливо обрати правильне вбрання, яке буде доречним, стильним і красивим.

Український дизайнер Андре Тан поділився на своїй сторінці в Instagram, який одяг та в цілому образи в це світле свято краще не вдягати. Щоб не виникло казусних ситуацій, варто уникати деякого одягу.

Що не можна вдягати на Великдень

Одяг темних кольорів

Краще не робити вибір на користь одягу чорного, коричневого або сірого кольору. Такі вбрання доречніше вдягати у повсякденному житті, але аж ніяк не на свято.

Занадто відкритий або обтягуючий одяг

Не найкращий вибір — короткі спідниці, глибокі декольте, вирізи та топи на бретельках. Цей одяг залишіть для вечірніх прогулянок, романтичних побачень чи посиденьок з друзями. На Великдень краще обрати щось більш стримане.

Яскраві принти

Краще обрати більш спокійні та стримані відтінки. Яскраві принти — це, звичайно, красиво і сміливо, але для цього свята краще звернути увагу на однотонні сукні чи блузи.

Рвані елементи та дірки

Цей одяг недоречний для такого світлого свята, за словами Андре Тана. Класичні легкі костюми — ідеальний варіант.

Занадто короткий одяг

Мінісукні та мініспідниці хоч і в тренді цієї весни, на Великдень краще залишити їх в шафі. Оберіть елегантний та стриманий лук. який відтворить ваш душевний стан в цей день.

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