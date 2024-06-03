Традиции на Пасху: как готовятся к празднику и как отмечают

В Украине с Пасхой связано много примет и традиций

Пасха — великий церковный праздник, ежегодно отмечаемый в разные даты. Он посвящен воскресению Иисуса Христа через три дня после мученической смерти. Это праздник любимый и для взрослых, и для детей, ведь целая семья собирается за столом и весело проводит время. В Украине с ним связано множество традиций и обрядов.

Для всех христиан мира Пасха считается главным праздником. Отмечаемое событие дает надежду человечеству получить спасение и вечную жизнь. Жертва Иисуса Христа, терпевшего мучения ради спасения людей, это подтверждает.

Как в Украине празднуют Пасху

Христиане восточного обряда готовятся к празднику заранее. Всё начинается с Великого поста, во время которого очищается тело и душа, а длится он 48 дней. Неделя перед Пасхой называется Страстной или Большой. Он посвящен последним дням жизни Иисуса на Земле. В это время и готовятся к Пасхе. У каждого дня недели есть особые обряды, обычаи и традиции.

Что делают на Пасху в Украине

Ночное пасхальное богослужение – важнейшее событие церковного рока. В храм для освящения берут пасхальные корзины. Обязательно у них должен быть кулич и пасхальные яйца. Все остальное зависит от региона Украины. В корзины также кладут колбасу, мясо, соль, хрен, хлеб, масло. Накрывают корзину вышитым полотенцем.

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Когда корзины уже освящены, люди приветствуются словами "Христос воскрес!" — "Поистине воскрес!". Традиционно семья собирается ха праздничным столом и пробует вкусные блюда. Однако очень важен завтрак в этот день. Сразу после освящения корзин семья должна отведать кулич и яйца.

Пасхальные обычаи

Хотя и Пасха длится три дня, празднуют ее целую неделю. В понедельник после праздника традиционно ребята обливают девушек водой. Это помогает быть счастливыми и здоровыми круглогодично.

В древности освященной пасхой кормили птиц. Это считалось символом удачи и богатства.

В пасхальный вечер стартуют пасхальные гуляния. В некоторых регионах Украины они продолжаются две недели. Это хороводы, которые на западе Украины их называют "гаївками", катание на качелях и разные игры.

Заканчиваются пасхальные празднования Радоницей. Это поминальный день, когда посещают умерших родственников.

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Приметы на Пасху

Если в первый день Пасхи холодно, так будет и целую неделю.

Если на Пасху погода солнечная, ожидайте хорошее лето и хороший урожай.

Если на Пасху идет дождь, то последний месяц весны будет облачным.

Если Пасха ночь звездная – будут хорошо нестись куры.

Если молодые девушки услышат кукушку на Пасху, могут ожидать замужества или беременности.

Ранее "Телеграф" рассказывал, когда нужно печь куличи. Мы поделились основными обычаями и традициями выпечки пасхальной выпечки.