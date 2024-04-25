Рус

Великдень 2024 в Україні: коли відзначаємо і чи буде додатковий вихідний

Автор
Галина Струс Галина Струс
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Дізнайтеся, коли цього року відзначається Великдень
Дізнайтеся, коли цього року відзначається Великдень. Фото prolviv.com

Вже зовсім скоро українці відзначатимуть Великдень

Великдень — одне з найважливіших християнських свят. В Україні це сімейне свято люблять та пишно відзначають. Навіть під час війни у нашій країні підтримують вікові традиції, печуть пасочки та ходять на богослужіння до храмів.

Коли Великдень у 2024 році

Цього року Великдень один з найпізніших. Відзначатимуть його православні та греко-католики у неділю, 5 травня. При цьому традиційного вихідного на другий день Великодня у понеділок, 6 травня, в українців офіційно не буде.

Цей додатковий вихідний у країні скасували через воєнний стан, проте, приватні роботодавці можуть давати своїм працівникам такий вихідний. А от у державних структурах додаткового вихідного 6 травня не буде.

Зазначимо, що з переходом Православної церкви України до новоюліанського календаря підхід до визначення дати Великодня не змінився. І це головна розбіжність між новоюліанським та григоріанським календарем, яким користується католицька та інші церкви західного обряду.

До речі, у католиків цього року був один з найбільш ранніх Великоднів — він випав на 31 березня. А українці відзначатимуть Великдень вже незабаром — 5 травня.

Раніше "Телеграф" розповідав, як пофарбувати великодні яйця у жовтий та синій кольори. Вийде красиво і патріотично.

Теги:
#Свято #Вихідний #Великдень 2024