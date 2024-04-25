Великдень 2024 в Україні: коли відзначаємо і чи буде додатковий вихідний

Вже зовсім скоро українці відзначатимуть Великдень

Великдень — одне з найважливіших християнських свят. В Україні це сімейне свято люблять та пишно відзначають. Навіть під час війни у нашій країні підтримують вікові традиції, печуть пасочки та ходять на богослужіння до храмів.

Коли Великдень у 2024 році

Цього року Великдень один з найпізніших. Відзначатимуть його православні та греко-католики у неділю, 5 травня. При цьому традиційного вихідного на другий день Великодня у понеділок, 6 травня, в українців офіційно не буде.

Цей додатковий вихідний у країні скасували через воєнний стан, проте, приватні роботодавці можуть давати своїм працівникам такий вихідний. А от у державних структурах додаткового вихідного 6 травня не буде.

Зазначимо, що з переходом Православної церкви України до новоюліанського календаря підхід до визначення дати Великодня не змінився. І це головна розбіжність між новоюліанським та григоріанським календарем, яким користується католицька та інші церкви західного обряду.

До речі, у католиків цього року був один з найбільш ранніх Великоднів — він випав на 31 березня. А українці відзначатимуть Великдень вже незабаром — 5 травня.

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