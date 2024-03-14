Компенсація за догляд виплачуватиметься 12 місяців: хто має право та який розмір виплати

Треба звернутись у ЦНАП

Особи, які непрофесійно доглядають за літними родичами або особами з інвалідністю, мають право на державну грошову компенсацію.

Як мовиться у постанові "Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі", сума виплати не залежить від кількості осіб, за якими доглядає людина. Догляд має надаватись членам своєї сім'ї, які мають взаємні права та обов'язки.

Хто отримає соціальні послуги з догляду

особи з інвалідністю I групи;

діти з інвалідністю;

громадяни похилого віку з когнітивними порушеннями;

невиліковно хворі, які через порушення функцій організму не можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватися;

діти, яким не встановлено інвалідність, але які є хворими на тяжкі захворювання

Кому компенсація не виплатиться

якщо особи вже отримують соціальні послуги з догляду вдома, паліативного, стаціонарного догляду (на професійній основі), або виплати на цей догляд;

якщо особи отримують допомогу на догляд відповідно до Закону України "Про психіатричну допомогу";

якщо особи доглядають на професійній основі, хоч і без провадження підприємницької діяльності.

Список необхідних документів для виплати

Для оформлення компенсації за догляд потрібно звернутися до Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП) із відповідними документами.

Потрібні наступні документи:

письмова заява про те, що громадянин хоче вважатися надавачем догляду на непрофесійній основі за особою, яка потребує догляду;

копії паспорта особи яка буде здійснювати догляд та особи щодо якої буде здійснюватися догляд;

копія ідентифікаційного коду;

довідка про доходи заявника за останні пів року або рік;

медичка довідка особи яка буде здійснювати догляд;

довідка щодо реєстрації місця проживання;

документи щодо права власності на майно або право користування ним;

документ, який підтверджує те, що особа потребує постійного стороннього догляду іншої особи.

Останнім документом може бути один із:

акт огляду МСЕК (актуально для догляду громадян з інвалідністю);

висновок ЛКК медичного закладу, що підтверджує потребу в наданні догляду для осіб похилого віку (обов’язкова наявність у них когнітивних порушень);

висновок ЛКК медичного закладу, що підтверджує потребу в наданні догляду для осіб, невиліковно хворих, які позбавлені можливості самостійно задовольняти свої побутові потреби, а також пересуватися без сторонньої допомоги;

документи про те, що дитина тяжко хвора;

рішення судових органів про визнання особи недієздатною або в якому є обмеження її цивільної дієздатності;

рішення органів опіки та піклування або судових органів про призначення опікуна чи піклувальника громадянину, який потребує догляду на непрофесійній основі.

Варто зауважити, якщо особа, яка усвідомлює свої дії, але у зв’язку зі станом здоров’я потребує стороннього догляду то тоді потрібна обов’язкова згода на отримання догляду.

Розмір компенсації та як вона виплачуватиметься

Розмір компенсації розраховується як різниця між прожитковим мінімумом на одну особу та середньомісячним сукупним доходом особи за попередній квартал.

Нарахування на догляд виплачується протягом 12 місяців і здійснюється щомісяця.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, яка родина в Україні має право на 10 800 гривень.