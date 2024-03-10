По 10 800 на кожного члена сім’ї: для кого з українців передбачено таку допомогу

Сума допомоги складає 3600 грн. у тримісячний період.

Деякі українські сім’ї мають змогу отримати по 10 800 на кожного члена сім’ї. Гроші виплачують по 3600 упродовж трьох місяців. Однак претендувати на допомогу можуть лише певні категорії.

Благодійний фонд "Право на захист" проводить реєстрацію ВПО для участі у програмі багатоцільової грошової допомоги. Реєстрація буде за електронною чергою. Про це пише видання "На пенсії".

Претендентам потрібно заповнити лише одну анкету на всю сім’ю. Немає потреби заповнювати на кожного члена сім’ї окремо.

Подати заявку на отримання виплат можна у тому випадку, якщо ваша сім’я:

не отримувала раніше допомоги від міжнародних організацій;

має дохід менш як 5400 грн на члена сім’ї;

належить до певних категорій і має хоча б один із критеріїв уразливості.

Категорії:

переселенці, що перемістилися після 24.02.22;

люди, які повернулися до своїх місць постійного проживання після вимушеного переміщення в іншу область/країну через воєнні дії від 24.02.2022

Вразливості:

сім’я, яка має лише одного з батьків (або батько, або матір) з одним або декількома дітьми молодше 18 років або зі старими (55 років і старше)

сім’я, яку очолює одна одинока/ кілька одиноких людей похилого віку (55 років і старше) або похилого віку з однією дитиною або кількома дітьми до 18 років

сім’ї з однією або декількома особами з особливими потребами. А саме такі, що мають: інвалідність, хронічні захворювання. Список не обмежується лише цими критеріями особливих потреб

прийомні сім’ї, які займаються дітьми без супроводу та дітьми, розлученими з батьками (необхідне документальне підтвердження)

Куди звертатися за допомогою

Для отримання номера в чергу до пункту реєстрації в Києві необхідно заповнити форму, яка відкривається щоп’ятниці о 15:00. Пункт зборів працює за адресою: м. Київ, вул. Ярославська, 31б з 10:00 до 15:00.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що деякі українці можуть одержати виплати у розмірі від 15 до 50 тисяч гривень. Це стосується чотирьох категорій громадян.