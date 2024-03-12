Одне місто виплачує екстрену допомогу: хто з українців отримає майже 11 тисяч гривень

Звернутись необхідно в головний офіс організації

Благодійний фонд Карітас продовжує виплати для українців у певних містах. З 14 березня ця організація проводитиме реєстрацію на екстрену грошову допомогу у Запоріжжі.

Як мовиться на сайті "На Пенсії", ця виплата здійснюватиметься в рамках проєкту "Екстрена грошова допомога в Україні" коштом Швейцарської агенції з розвитку та співробітництва, "Швейцарська Солідарність", Карітас Швейцарії. Розмір нарахування складає 10 800 гривень.

Хто має право на грошову допомогу

Виплата в сумі 10 800 буде призначена для кожного члена сім’ї до чотирьох осіб одноразово і здійснюватиметься по 3 600 протягом 3 місяців.

Категорії осіб, що отримають гроші:

ВПО, які виїхали з місця постійного проживання протягом останнього місяця;

жителі 15-кілометрової зони від лінії фронту;

українці, які постраждали від російських обстрілів і мають на це підтверджувальні документи.

Варто зауважити, що головна умова для надання виплати — якщо родина раніше не отримувала допомоги від інших організацій.

Категорія вразливості:

особи з обмеженими можливостями або важким захворюванням,

люди старше 55 років, які не мають підтримки рідних;

батьки-одинаки або опікуни дітей до 18 років;

сім’ї з трьома або більше дітьми до 18 років;

вагітні жінки або матері з дітьми до 3 років.

Дохід:

домогосподарства, які втратили джерело доходу,

сім’ї із середньомісячним доходом менше ніж 6 318 гривень на кожного.

Список необхідних документів

Для реєстрації необхідно надати такі оригінали документів:

документ, що посвідчує особу;

ІПН кожного члена сім’ї;

довідка ВПО кожного члена сім’ї або довідка від місцевої адміністрації про проживання в 15-км зоні від військових дій;

довідка про доходи.

довідка з банківським рахунком IBAN;

документи, що підтверджують критерій уразливості.

Як особам отримати виплату

Заявнику необхідно звернутись в офіс Карітасу за адресою Запоріжжя, вул. Семафорна, 8. Якщо у вас виникнуть запитання, то можна подзвонити за номером 050 322 46 00.

Якщо заява буде схвалена, то особа тримає sms-повідомлення з результатом.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, кому з осіб пощастить зі грошовою виплатою від 300 до 3 тисяч гривень.