Одне місто виплачує екстрену допомогу: хто з українців отримає майже 11 тисяч гривень
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Звернутись необхідно в головний офіс організації
Благодійний фонд Карітас продовжує виплати для українців у певних містах. З 14 березня ця організація проводитиме реєстрацію на екстрену грошову допомогу у Запоріжжі.
Як мовиться на сайті "На Пенсії", ця виплата здійснюватиметься в рамках проєкту "Екстрена грошова допомога в Україні" коштом Швейцарської агенції з розвитку та співробітництва, "Швейцарська Солідарність", Карітас Швейцарії. Розмір нарахування складає 10 800 гривень.
Хто має право на грошову допомогу
Виплата в сумі 10 800 буде призначена для кожного члена сім’ї до чотирьох осіб одноразово і здійснюватиметься по 3 600 протягом 3 місяців.
Категорії осіб, що отримають гроші:
- ВПО, які виїхали з місця постійного проживання протягом останнього місяця;
- жителі 15-кілометрової зони від лінії фронту;
- українці, які постраждали від російських обстрілів і мають на це підтверджувальні документи.
Варто зауважити, що головна умова для надання виплати — якщо родина раніше не отримувала допомоги від інших організацій.
Категорія вразливості:
- особи з обмеженими можливостями або важким захворюванням,
- люди старше 55 років, які не мають підтримки рідних;
- батьки-одинаки або опікуни дітей до 18 років;
- сім’ї з трьома або більше дітьми до 18 років;
- вагітні жінки або матері з дітьми до 3 років.
Дохід:
- домогосподарства, які втратили джерело доходу,
- сім’ї із середньомісячним доходом менше ніж 6 318 гривень на кожного.
Список необхідних документів
Для реєстрації необхідно надати такі оригінали документів:
- документ, що посвідчує особу;
- ІПН кожного члена сім’ї;
- довідка ВПО кожного члена сім’ї або довідка від місцевої адміністрації про проживання в 15-км зоні від військових дій;
- довідка про доходи.
- довідка з банківським рахунком IBAN;
- документи, що підтверджують критерій уразливості.
Як особам отримати виплату
Заявнику необхідно звернутись в офіс Карітасу за адресою Запоріжжя, вул. Семафорна, 8. Якщо у вас виникнуть запитання, то можна подзвонити за номером 050 322 46 00.
Якщо заява буде схвалена, то особа тримає sms-повідомлення з результатом.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, кому з осіб пощастить зі грошовою виплатою від 300 до 3 тисяч гривень.