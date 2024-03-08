Якщо стався нещасний випадок на виробництві: на скільки збільшилась державна допомога

Індексація відбувається щороку

У разі нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання особі та членам його родині виплачується державна допомога. З 1 березня таке нарахування було проіндексовано.

Як повідомляють У Пенсійному Фонді України, посилаючись на закон "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування", розмір коефіцієнта для перерахунку становитиме 1,0796. Перерахунок виплати здійснюється щороку.

Згідно з даними, виплати постраждалим від нещасних випадків та особам, які мають право на страхові виплати у разі смерті потерпілого, будуть проіндексовані на 7,96%. Перерахунок враховуватиме зростання споживчих цін і середньої заробітної плати (доходу) в Україні.

Максимальний розмір збільшення за результатами індексації — 1 500 грн.

Тому індексація державної допомоги відбудеться в межах максимальної суми щомісячної страхової виплати, що становить 4 мінімальні заробітні плати — 7 100 грн х 4 = 28 400 гривень.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, населення яких областей України отримає по 10 800 гривень.