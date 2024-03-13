До 30 тисяч гривень отримають деякі домогосподарства: які є обставини для виплати

Це відбудеться у трьох областях

Естонська рада у справах біженців здійснюватиме грошову виплату на відновлення сільських господарств. Максимальний розмір нарахування складатиме 30 тисяч гривень.

Як повідомили на сторінці Естонської ради у справах біженців в Україні у Facebook, фінансова допомога буде виплачена в Запорізькій, Миколаївській та Харківській областях. Така програма спрямована на підтримку постраждалих українських домогосподарств у сільській місцевості.

Хто отримає виплату

Допомога надається домогосподарствам наступних громад:

Запорізька область: Широківська та Новомиколаївська громади,

Миколаївська область: Березнегуватська та Казанківська громади,

Харківська область: Шевченківська та Слобожанська громади.

Розподіл грошей має бути в сумі 30 тисяч гривень на такі заходи:

відновлення господарських приміщень для утримання тварин – до 15 000 грн;

придбання кормів для тварин – до 15 000 грн;

послуги ветеринара – до 5 250 грн.

Програма орієнтована на домогосподарства в Запорізькій, Миколаївській та Харківській областях, які постраждали від бойових дій.

Що зробити для нарахування допомоги

Особі необхідно подати заявки на онлайн-платформі Естонської ради у справах біженців. Зверніть увагу, що у разі необхідності заявника інформують про необхідність надання додаткової інформації.

Прийняття рішення відбувається протягом 14 днів з моменту отримання заяви. У разі позитивного рішення підписується письмова угода та фінансова допомога перераховується на банківський рахунок заявника.

Максимальна сума фінансової допомоги становить 30 000 гривень на одне домогосподарство.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, хто має право на майже 11 тисяч гривень.