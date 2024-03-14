Компенсация за уход будет выплачиваться 12 месяцев: кто имеет право и размер выплаты

Надо обратиться в ЦПАУ

Лица, непрофессионально ухаживающие за пожилыми родственниками или лицами с инвалидностью, имеют право на государственную денежную компенсацию.

Как говорится в постановлении "Некоторые вопросы назначения и выплаты компенсации физическим лицам, предоставляющим социальные услуги по уходу на непрофессиональной основе", сумма выплаты не зависит от количества лиц, за которыми ухаживает человек. Уход должен предоставляться членам своей семьи, обладающим взаимными правами и обязанностями.

Кто получит социальные услуги по уходу

лица с инвалидностью I группы;

дети с инвалидностью;

граждане пожилого возраста с когнитивными нарушениями;

неизлечимо больные, которые из-за нарушения функций организма не могут самостоятельно передвигаться и самообслуживаться;

дети, которым не установлена инвалидность, но больны тяжелыми заболеваниями

Кому компенсация не выплатится

если лица уже получают социальные услуги по уходу на дому, паллиативному, стационарному уходу (на профессиональной основе), или выплаты на этот уход;

если лица получают пособие по уходу в соответствии с Законом Украины "О психиатрической помощи";

если лица ухаживают на профессиональной основе, хотя и без предпринимательской деятельности.

Список необходимых документов для выплаты

Для оформления компенсации за уход следует обратиться в Центр предоставления административных услуг (ЦНАП) с соответствующими документами.

Требуются следующие документы:

письменное заявление о том, что гражданин хочет считаться предоставлятелем ухода на непрофессиональной основе за лицом, нуждающимся в уходе;

копии паспорта лица, которое будет осуществлять уход и лица, в отношении которого будет осуществляться уход;

копия идентификационного кода;

справка о доходах заявителя за последние полгода или год;

медичка справка лица, которое будет осуществлять уход;

справка о регистрации места жительства;

документы о праве собственности на имущество или право пользования им;

документ, подтверждающий, что лицо нуждается в постоянном постороннем уходе другого лица.

Последним документом может быть один из:

акт осмотра МСЭК (актуально по уходу за гражданами с инвалидностью);

вывод ЛКК медицинского учреждения, что подтверждает потребность в предоставлении ухода для пожилых людей (обязательное наличие у них когнитивных нарушений);

заключение ЛКК медицинского учреждения, подтверждающего потребность в предоставлении ухода для лиц, неизлечимо больных, лишенные возможности самостоятельно удовлетворять свои бытовые нужды, а также передвигаться без посторонней помощи;

документы о том, что ребенок тяжело болен;

решение судебных органов о признании лица недееспособным или в котором есть ограничение его гражданской дееспособности;

решения органов опеки и попечительства или судебных органов о назначении опекуна или попечителя гражданину, нуждающемуся в уходе на непрофессиональной основе.

Следует заметить, если лицо, осознающее свои действия, но в связи с состоянием здоровья нуждается в постороннем уходе, то тогда требуется обязательное согласие на получение ухода.

Размер компенсации и как она будет выплачиваться

Размер компенсации рассчитывается как разница между прожиточным минимумом на одного человека и среднемесячным совокупным доходом человека за предыдущий квартал.

Начисление по уходу выплачивается в течение 12 месяцев и осуществляется ежемесячно.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какая семья в Украине имеет право на 10 800 гривен.