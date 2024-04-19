Недарма вони такі розумні: що означають прізвища найвідоміших журналістів-розслідувачів України

Їхні предки могли відрізнятися уважністю та принциповістю

Не секрет, що кожне українське прізвище може щось розповісти про походження роду кожної людини. Зокрема, деякі прізвища давали тим, хто мав проблеми із законом, інші ж давали лише найрозумнішим. А що ж означають прізвища знаменитих українських журналістів-розслідувачів, до яких прислухаються мільйони людей? Про це "Телеграф" розповість нижче.

Журналіст-розслідувач Денис Бігус є ведучим програми "Наші гроші", і лише на його Ютуб-канал BIHUS Info підписано понад мільйон людей. Прізвище Бігус зараз носить лише 385 осіб, більшість із яких проживають у західних областях України. Немає точної версії, звідки взялося це прізвище, проте швидше за все воно походить від слова "бігати" і було дано колись людині стрімкій і витривалій.

Розповсюдження прізвища Бігус в Україні

Ще одна українська мільйонниця — журналістка та активістка Яніна Соколова. Її прізвище дуже поширене в Україні, його носить майже 15 тисяч людей. Прізвище це виникло від назви птаха, сокола, і його могли дати в давнину людині пильній, уважній і стрімкій, ніби сокіл.

Розповсюдження прізвища Соколова в Україні

Юрій Бутусов — один із найвідоміших журналістів України, політичний оглядач, головний редактор "Цензор.нет". Лише у Фейсбуці на нього підписано майже 450 тисяч людей. В Україні на сьогоднішній день це рідкісне прізвище, його носить лише 84 особи, проте цілком імовірно, що воно з’явилося від слова "Бут" за часів козацтва. Таке прізвище могли дати людині категоричній і наполегливій.

Розповсюдження прізвища Бутусов в Україні

Журналіст-розслідувач "Української правди" Михайло Ткач багатьом відомий також за програмами "Гроші" на 1+1 та "Схемі" української редакції Радіо Свобода. Його прізвище 56-те за поширеністю в Україні та його носять понад 25 тисяч осіб. Історія його походження досить проста, — його давали тим, хто займався ткацтвом, а отже, був уважний до деталей і дуже акуратним, що також потрібно і розслідувачу.

Розповсюдження прізвища Ткач в Україні

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що означають прізвища найвідоміших українських військових — Залужного, Марченка та Сирського.