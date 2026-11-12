Цілились в "Епіцентр"? Що відомо про атаку Росії на Київ

Інформації про постраждалих не було

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В ніч на 12 листопада Росія атакувала Київ та область. Монітори писали про спробу знищити "Епіцентр".

Як повідомляли Повітряні Сили України, столицю атакували балістикою та дронами. Інформація про постраждалих не надходила.

"Однією з ракет цілили в район "Епіцентру", що на Оболоні", – пишуть монітори.

Також вони додають, що щонайменше 2 ракети (ймовірно КН-23) впали в районі Кагарлика та Білої Церкви, а ще одна ракета Іскандер-М впала в районі Ірпеня та Бучі. Балістика на столицю летіла з Воронежа.

Вибухи в області та Києві лунали практично усю ніч. Моніторингові спільноти писали, що ворог, найімовірніше, застосовує ракети "Циркон" та інших типів. Зауважимо, що офіційно спробу Росії вдарили по "Епіцентру" не підтверджували.

Однак 11 листопада росіяни вже знищили один з гіпермаркетів України. Було атаковано "Епіцентр" у Кропивницькому. Будівля вигоріла вщент, було двоє постраждалих. Попередньо — це охоронці гіпермаркету.

Нагадаємо, що 11 листопада в Абу-Дабі пройшли тристоронні переговори між Україною, Росією та США. Вже вночі після завершення зустрічі росіяни вдарили по столиці дронами та балістикою.

Раніше "Телеграф" розповідав, що нещодавно Росія вдарила по вокзалу у Дніпрі. Було влучання у поїзд.