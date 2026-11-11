Дощі не припинятимуться? Чи може Україну накрити хвиля негоди через супер-Ель-Ніньйо

Ель-Ніньйо – тепла фаза коливань температури поверхневих вод у тропічній частині Тихого океану

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Ель-Ніньйо змінює глобальну атмосферну циркуляцію, однак кількість опадів в Україні залежить від кількох чинників. Для локальних паводків вирішальними стають сила дощу, рух циклонів, рельєф і стан ґрунту.

Автори дослідження, опублікованого в Geophysical Research Letters, встановили, що надзвичайно вологу пізню осінь 2023 року у Східній Європі спричинило передусім потепління тропічної та субтропічної частин Північної Атлантики. Ель-Ніньйо та Індійський океан вплинули на цей епізод значно слабше.

Як Ель-Ніньйо впливає на європейські дощі

Ель-Ніньйо – тепла фаза коливань температури поверхневих вод у тропічній частині Тихого океану. Через атмосферні зв’язки на великих відстанях воно змінює розподіл тиску й повітряних потоків. До Європи цей вплив доходить опосередковано, а його прояви залежать від сезону та регіону. Навіть дуже сильний епізод – супер-Ель-Ніньйо – сам по собі не визначає, скільки опадів випаде в окремій країні.

Ель-Ніньйо - що це? Інфографіка: "Телеграф" / ШІ

У випадку, який описали дослідники, тепла Північна Атлантика сприяла появі області зниженого тиску над океаном і Європою. Через зміну циркуляції волога активніше рухалася на схід, створюючи умови для рясних опадів. На погоду в Україні впливає те, де проходять циклони й атмосферні фронти та як довго вони затримуються над певною територією.

Чому після посухи приходять інтенсивні зливи

Тривала посуха не заважає короткій сильній зливі. Стійкий антициклон надовго обмежує утворення дощових хмар, але з приходом вологого повітря й атмосферного фронту погода може різко змінитися. Потепління посилює випаровування, а тепліше повітря здатне утримувати більше водяної пари. Якщо вологи надходить достатньо, її запасу може вистачити для інтенсивних опадів.

Та вода після сильної зливи не завжди встигає просочитися в землю. Коли дощ іде інтенсивніше, ніж ґрунт може вбирати воду, вона швидко стікає поверхнею. Ущільнена або вкрита кіркою пересохла земля посилює цей ефект. Тому навіть після періоду з дефіцитом опадів виникає ризик раптового підтоплення.

Якщо земля не встигає вбирати зливову воду, поверхневий стік швидко накопичується в низинах Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Де в Україні зливи створюють ризик паводків

У Карпатах, на Закарпатті та Прикарпатті ризик посилює рельєф. Вологе повітря піднімається гірськими схилами, охолоджується й утворює опади. Вода швидко збирається у струмках і річках. Сильні чи повторні дощі над одним водозбором можуть швидко підняти рівень води. Особливо небезпечні такі умови, коли ґрунт уже насичений вологою.

Центральні та південні регіони також потерпають від зливових підтоплень. Тут мають значення сила локальної зливи, низини, забудова й пропускна здатність водовідведення. Короткий інтенсивний дощ може затопити вулиці та підземні приміщення, навіть якщо велика річка не виходить із берегів. Ризик залежить від конкретної погоди й стану території.

Коли тепло й волога сприяють грозам, граду та шквалам

Для потужних гроз потрібні волога, нестійка атмосфера та поштовх, який підіймає повітря, – наприклад, фронт або нагрівання земної поверхні. Вологе повітря піднімається й охолоджується, водяна пара конденсується – так розвивається грозова хмара. Сама висока температура не спричинить такого розвитку, якщо бракує вологи й висхідних рухів.

Сильні висхідні потоки в хмарі утримують частинки льоду й допомагають їм рости, створюючи умови для граду. Холодне повітря опускається з грозової хмари й розтікається біля землі – так виникають шквали. Якщо з висотою змінюються швидкість і напрямок вітру, грози можуть об’єднуватися у стійкіші системи. Вони здатні приносити триваліші або повторні зливи над однією місцевістю.

Що в результаті чекає на Україну

Супер-Ель-Ніньо може стати додатковим фактором кліматичної нестабільності. Європейські сезонні прогнози показують, що у значній частині континенту підвищено ймовірність вологішої зими 2026–2027 років.

Але говорити про неминучі повені в Україні поки що зарано. Ель-Ніньйо не дозволяє точно передбачити, де і коли пройдуть сильні дощі. Для цього потрібно враховувати регіональні прогнози, стан атмосфери, вологість ґрунту та інші кліматичні процеси.

Головний ризик пов'язаний не так з постійним зростанням кількості опадів, як з їх нерівномірним розподілом. Тривалі посушливі періоди можуть змінюватись короткими епізодами інтенсивних дощів, створюючи загрозу локальних підтоплень.

Як повідомляв "Телеграф", в Україні очікувалася суха погода з 15 до 18 листопада, а після аномального потепління мало прийти похолодання – у прогнозі погоди. Цей прогноз ілюструє, наскільки мінливими можуть бути короткострокові умови, але сам по собі не доводить, що зливи в Україні спричиняє Ель-Ніньйо.