Великі шафи вже не в моді: як корейці зберігають речі й звільняють місце у квартирі

Навіть проміжок біля холодильника стає місцем для кухонних запасів

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У компактних південнокорейських квартирах речі розміщують уздовж стін до стелі, під ліжками та у вузьких нішах. Замість великих гардеробів використовують відкриті штанги, модульні органайзери й меблі з прихованими відсіками, залишаючи більше вільної підлоги.

Полиці та штанги замість широких гардеробів

Головний принцип – нарощувати зберігання вгору, а не вшир. Канал The Korean Calm пояснює, що для цього використовують високі книжкові стелажі, багатоярусні модулі, настінні панелі з гачками та органайзери на дверях. Полиці над дверними прорізами й верхня частина стін також стають корисною площею, а одяг на вішалках розміщують на відкритих штангах.

Відкрита штанга та високі стелажі допомагають обійтися без окремого гардероба/ Кадр з YouTube-каналу Jachwinam

Ліжко та диван із місцем для речей

Багатофункціональні меблі дають змогу обійтися без окремого комода чи додаткової шафи. У каркасі ліжка передбачають висувні шухляди або підйомну основу: під матрацом зберігають об’ємні зимові ковдри, постільну білизну та сезонний одяг. Так спальне місце одночасно працює як місткий закритий відсік.

Відсік під матрацом додає місце для зберігання без окремого комода/Кадр з YouTube-каналу Jachwinam

Такий самий підхід застосовують до інших меблів. Під сидінням дивана ховаються відділення для речей, у порожнистому пуфі – невеликий запас текстилю, а журнальний столик із підйомною стільницею відкриває доступ до внутрішнього контейнера. Зберігання вбудовують у предмети, які вже потрібні в кімнаті, не займаючи підлогу ще одним корпусом.

Підйомна стільниця відкриває прихований відсік, тож столик виконує дві функції Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Вузькі візки, вакуумні мішки та компактні вішалки

На кухні використовують навіть невеликі проміжки між технікою та стінами. Туди засувають вузькі візки на коліщатках або висувні стелажі для кухонного приладдя й продуктових запасів. У продажу є моделі завширшки від 10 сантиметрів. Багатоярусні відкриті полиці також допомагають розмістити посуд, контейнери та спеції один над одним.

Багатоярусні кухонні стелажі вміщують посуд, спеції та продуктові запаси/ Кадр з YouTube-каналу Jachwinam

Об’єм м’яких речей зменшують вакуумними мішками: у них стискають ковдри, білизну та сезонний одяг перед зберіганням. Для відкритих штанг використовують компактні або нековзні вішалки. Усередині шухляд футболки й рушники ставлять вертикально після складання, а не кладуть високими стосами – так видно кожну річ і не доводиться розбирати всю стопку.

Передпокій як окрема зона зберігання

Корейський передпокій – хюн-гван – допомагає залишати повсякденні речі біля входу. Взуття прибирають у вбудовану шафу, для верхнього одягу передбачають гачки, для сумок – підвіси або кошик. Замість невисокої відкритої взуттєвої полиці використовують високі шафи від підлоги до стелі, які вміщують більше без розширення зайнятої площі. Обов'язково лишають до 10 см незакритого простору від підлоги для хатніх капців або того, що треба взути швидко. При цьому взуття ховається в цей простір і не заважає проходу.

Як повідомляв "Телеграф", експерти називають системи зберігання на металевому каркасі головним інтер’єрним трендом 2027 року. У маленькій спальні така система може звільнити місце, яке масивна шафа відбирає в ліжка, робочого столу й проходів, не жертвуючи зручністю.