"Запасайтеся водою та всім, чим можете": у Зеленського озвучили прогноз на зиму після переговорів в Абу-Дабі

Переговори в Абу-Дабі не приведуть до перемоги України

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Заступниця керівника Офісу президента України Ірина Верещук закликала киян готуватися до складних зимових умов. Крім того, вона порушила тему зустрічі в ОАЕ.

Відповідні заяви Верещук зробила зі сцени форуму "Всеохопна оборона", передає кореспондент "Телеграфа". За її словами, відновлювати пошкоджені об'єкти вже не вдається так, як минулої зими.

"Ця зима точно буде важкою, тому що інфраструктура через прицільну роботу ворога по ній, на жаль, уже не піддається ремонту так, як навіть минулої зими, і ми це чудово розуміємо. Чи буде киянам важко? Так, буде важко, але нам потрібно готуватися", – сказала Ірина Верещук.

Говоря про переговори в Абу-Дабі, Верещук висловила думку, що вони не приведуть до перемоги України. Вона пояснила свою оцінку нарощуванням військового потенціалу Росії.

"Я дивлюся реальності у вічі. Росія нарощує свій військовий потенціал: збільшує виробництво дронів, у них буде дедалі більше ракет. Чому ми маємо говорити про те, що вони готуються до миру? Звідки в нас таке уявлення? Тому що хтось сказав по телевізору чи в Америці хтось хоче це так показати? Реальність інша", – заявила Верещук.

"Тому запасаймося водою, запасаймося чим можемо, дивімося собі під ноги, намагаймося допомогти тим, хто самотній. Ми у 2022 році все це робили", – підсумувала чиновниця.

Як повідомляв "Телеграф", спецпредставники президента США Джаред Кушнер і Стів Віткофф після переговорів в Абу-Дабі мають вирушити до Москви на зустріч із Володимиром Путіним. Ця зустріч стане ювілейною для одного з представників Дональда Трампа.