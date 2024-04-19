Неспроста они так хороши: что значат фамилии самых известных журналистов-расследователей Украины

Их предки могли отличаться внимательностью и принципиальностью

Не секрет, что каждая украинская фамилия может что-то да рассказать о происхождении рода каждого человека. В частности, некоторые фамилии давали тем, кто имел проблемы с законом, другие же давали только самым умным. А что же значают фамилии знаменитых украинских журналистов-расследователей, к которым прислушиваются миллионы людей? Об этом "Телеграф" расскажет ниже.

Журналист-расследователь Денис Бигус является ведущим программы "Наші гроші", и только на его Ютуб-канал BIHUS Info подписано более миллиона человек. Фамилию Бигус сейчас носит всего 385 человек, большинство из которых проживают в западных областях Украины. Нет точной версии, откуда взялась эта фамилия, однако скорее всего она происходит от слова "бігати" и была дана когда-то человеку стремительному и выносливому.

Распространение фамилии Бигус в Украине

Еще одна украинская миллионница, — журналистка и активистка Янина Соколова. Ее фамилия весьма распространена в Украине, ее носит почти 15 тысяч человек. Фамилия эта возникла от названия птицы, сокола, и ее могли дать в древности человеку зоркому, внимательному и стремительному, будто сокол.

Распространение фамилии Соколова в Украине

Юрий Бутусов, — один из самых известных журналистов Украины, политический обозреватель, главный редактор "Цензор.нет". Только в Фейсбуке на него подписано почти 450 тысяч человек. В Украине на сегодняшний день это редкая фамилия, ее носит всего 84 человека, однако весьма вероятно, что она появилась от слова "Бут" во времена казачества. Такую фамилию могли дать человеку категоричному и напористому.

Распространение фамилии Бутусов в Украине

Журналист-расследователь "Украинской правды" Михаил Ткач многим известен также по программам "Гроші" на 1+1 и "Схеми" украинской редакции Радио Свобода. Его фамилия 56-я по распространнности в Украине и ее носят более 25 тысяч человек. История ее происхождения довольно проста, — ее давали тем, кто занимался ткачеством, а значит был внимателен к деталям, усидчивым и аккуратным, что также нужно и расследователю.

Распространение фамилии Ткач в Украине

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что значат фамилии самых известных украинских военных, — Залужного, Марченко и Сырского.