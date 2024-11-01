У Львові "швидка" братиме гроші за виїзд - "Телеграф" дізнався деталі

Але є категорії людей, які можуть робити це безкоштовно

З 1 листопада 2024 року Львівська обласна клінічна лікарня впроваджує нову послугу. Тепер транспортування бригадою швидкої медичної допомоги до лікарні буде відбуватись на платній основі.

Старший фельдшер медицини невідкладних станів відділення екстреної медичної допомоги ЛОКЛ Іван Маланчин розповів, що від сьогодні кожен може викликати екстрену медичну додому, не залежно від важкості свого стану. Про це він сказав у коментарі LVIV.MEDIA.

"Швидка допомога" їздитиме в межах міста та області впродовж усіє доби включно з вихідними та святковими днями. Вартість послуги виклику допомоги та транспортування пацієнта до обласної клінічної лікарні залежить від відстані:

В межах міста така послуга коштуватиме 1 тис. грн.

така послуга коштуватиме 1 тис. грн. В межах області на відстані 60 км від Львова — 2 тис. 005 гривень.

— А на відстань 120 км від міста — 4 тис. 010 гривень.

Проте є категорія пацієнтів, хто отримуватиме такі послуги безкоштовно. Це:

люди з інвалідністю I групи,

учасники бойових дій,

діючі військові,

ВПО,

особи, які постраждали внаслідок військової агресії Росії.

У лікарні також зазначають, що не мають дитячого відділення, тому виїздити на виклики та госпіталізовувати зможуть лише дорослих від 18 років.

"Телеграф" звернувся за коментарем до лікарні та запитав, чому запроваджують таку послугу, а також як реагує суспільство на таку новину і чи не вважатиметься це поборами.

Старший фельдшер медицини невідкладних станів відділення екстреної медичної допомоги ЛОКЛ Іван Маланчин каже, що таку послугу запроваджують через приватні швидкі, які функцію перевезення пацієнтів взяли на себе.

"Ми розрахували середню вартість витрат, мінімум — тисяча гривень в межах міста. Це в дві сторони: ми забрали пацієнта, відвезли додому, допомогли занести пацієнта, але така послуга надаватиметься тільки важкохворим пацієнтам, які лежачі та не можуть пересуватись. Але швидка може приїхати за адресою, забрати пацієнта та відвезти на обстеження чи до лікаря", — каже він.

Щодо питання, як на такі нововведення реагують львівʼяни, він відповів, що наразі ніякої реакції немає. Але він думає, що люди будуть звертатись за такою послугою, адже по статистиці дуже багато приватних швидких вивозять пацієнтів з їхньої лікарні.

Раніше "Телеграф" писав, що рієлтор дав пораду, де вигідніше купувати квартиру.