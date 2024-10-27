"Вигнали, як собаку": у Львові відома блогерка вляпалася у гучний скандал через банківську картку (відео)

Всі свої обурення Лоран опублікувала у мережі

Блогерка Софія Лоран обурилася, що їй нібито відмовили в обслуговуванні в одному із львівських закладів через спробу розрахуватись карткою російського Сбербанку. Вона заявляє, що нікого не повинно хвилювати, де вона зберігає гроші й чому вона має карту саме цього банку.

Відповідне відео було опубліковане у соціальних мережах Лоран. Там блогерка справді задавалася питанням, чому заклад мав таку реакцію на російську карту. Вона вважає, що "через просто переказ банку", на який надходять російські рублі, не варто було так реагувати.

"Підходять до моєї сестри й кажуть: "Ти л**ва, пішла ти на ***. Ти руська". Через просто переказ банку. Вам не соромно взагалі?", — заявила в Instagram Лоран.

Також у своїх сторіз Лоран перейшла на українську, але водночас продовжувала обурюватися такою реакцією закладу на карту російського Сбербанку.

"Я дуже люблю Львів. Але коли до мене підходять і кажуть: "Пішла ти на ***, бо ти говориш російською і в тебе Сбербанк. Та тебе ї** чому у мене Сбербанк? Просто вигнали, як собаку. Вибачте, звісно. Може я не права, але це просто вже сміх, бо яка різниця, де в мене мають бути гроші? Головне, що я перебуваю в Україні", — сказала блогерка.

Зазначимо, що в одному з найпопулярніших шоу в TikTok Лоран говорила, що вона із Запоріжжя, але проживає у Києві. У цій історії вона заявляла, що у Львові хотіла відзначити свій день народження.

Реакція мережі

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Львові жінки накинулися на киянку, яка попросила їх розмовляти українською.