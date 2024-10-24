Вигадувала діагнози ухилянтам. У Львові на хабарі попалася лікарка психіатричної лікарні

Завідувач відділення Львівської обласної психіатричної лікарні оцінювала свої послуги у 1000 доларів з клієнта

У Львові співробітники управління стратегічних розслідувань спільно з військовою контррозвідкою СБУ затримали на одержанні хабара завідувачка 10-го відділення Львівської обласної клінічної психіатричної лікарні Вікторія Шахова.

Про це повідомляє ZAXID.NET. Шахова отримувала гроші за встановлення фіктивного діагнозу військовозобов’язаним для ухилення від служби у Силах оборони України. За даними слідства, вона оцінювала свої послуги у 1000 доларів з одного клієнта.

Шахову затримали в момент отримання частини хабара, а саме — 600 доларів.

У самій Львівській обласній психіатричній лікарні відмовилися давати коментарі щодо цього. Тим часом правоохоронці готують підозру Шахової за фактом отримання неправомірної грошової вигоди.

Після цього матеріали справи буде передано до суду. Якщо вина Шахова буде доведена, їй може загрожувати тривалий термін ув’язнення.

Нагадаємо, 4 жовтня, Державне бюро розслідувань повідомило про викриття керівника Хмельницької обласної МСЕК Тетяни Крупи та її сина у незаконному збагаченні. У них виявили лише готівкою майже 6 мільйонів доларів у різних валютах.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко не планує йти у відставку через ліквідацію медико-соціальних експертних комісій.