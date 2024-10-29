Київ чи Львів? Рієлтор дав пораду, де вигідніше купувати квартиру

Багато залежить від цілей

Київ та Львів останнім часом змагаються між собою у найвищій ціні на нерухомість. Тож "Телеграф" запитав рієлтора, де зараз вигідніше купувати житло й куди краще інвестувати.

Повну версію читайте у статті: "Ціни на квартири в Києві ростуть попри війну. Ріелтор озвучив кілька причин і дав пораду".

Усе залежить від цілей: чи шукаєте можливості й гроші Києва, або ж безпеку й близькість до ЄС Львова. Київ як головний економічний центр має великий потенціал для отримання доходу від оренди, розповідає рієлтор Олександр Бойко.

Попри усі ризики наявність можливостей у столиці лишає попит на житло серед орендарів високим та стабільним.

"Інвестиції в Київ можуть бути більш вигідними у довгостроковій перспективі, адже ринок відновлюється, а попит на якісне житло залишається сталим", — каже рієлтор.

Натомість Львів привабливий з погляду безпеки, близькості до європейських кордонів і висхідного інтересу з боку переселенців та інвесторів. Попит на оренду у Львові значно зріс.

"Тож, вибір між Києвом і Львовом залежить від стратегії інвестування та готовності приймати певні ризики, пов'язані з безпекою. Київ має більший потенціал для високого доходу від оренди, тоді як Львів пропонує відносно безпечний і стабільний варіант для консервативніших інвесторів", — оцінив рієлтор.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що під Києвом здають в оренду скляний будинок у стилі "Сутінків". У будинку є капсульне бомбосховище та величезний оглядовий майданчик з видом на Київське море.