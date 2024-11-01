Во Львове "скорая" будет брать деньги за выезд — "Телеграф" узнал детали

Но есть категории людей, которые могут делать это бесплатно

С 1 ноября 2024 года Львовская областная клиническая больница вводит новую услугу. Теперь транспортировка бригадой скорой медицинской помощи в больницу будет производиться на платной основе.

Старший фельдшер медицины неотложных состояний отделения экстренной медицинской помощи ЛОКЛ Иван Маланчин рассказал, что с сегодняшнего дня каждый может вызвать экстренный медицинский дом, не зависимо от тяжести своего состояния. Об этом он сказал в комментарии LVIV.MEDIA.

"Скорая помощь" будет ездить в пределах города и области на протяжении всех суток, включая выходные и праздничные дни. Стоимость услуги вызова помощи и транспортировки пациента в областную клиническую больницу зависит от расстояния:

В пределах города такая услуга обойдется в 1 тыс. грн.

такая услуга обойдется в 1 тыс. грн. В пределах области на расстоянии 60 км от Львова – 2 тыс. 005 гривен.

– А на расстояние 120 км от города.4 тыс. 010 грн.

Однако есть категория пациентов, которые будут получать такие услуги бесплатно. Это:

люди с инвалидностью I группы,

участники боевых действий,

действующие военные,

ВПЛ,

лица, пострадавшие в результате военной агрессии России.

В больнице также отмечают, что у них нет детского отделения, поэтому выезжать на вызовы и госпитализировать смогут только взрослых от 18 лет.

"Телеграф" обратился за комментарием в больницу и спросил, почему вводят такую услугу, а также как реагирует общество на такую новость и не будет ли это считаться поборами.

Старший фельдшер медицины неотложных состояний отделения экстренной медицинской помощи ЛОКЛ Иван Маланчин говорит, что такую услугу вводят через частные скорые, которые функцию перевозки пациентов взяли на себя.

"Мы рассчитали среднюю стоимость расходов, минимум — тысяча гривен в пределах города. Это в две стороны: мы забрали пациента, отвезли домой, помогли занести пациента, но такая услуга будет предоставляться только тяжелобольным пациентам, которые лежат и не могут передвигаться. Но скорая может приехать по адресу, забрать пациента и отвезти на обследование или к врачу", — говорит он.

На вопрос, как на такие нововведения реагируют львовяне, он ответил, что пока никакой реакции нет. Но он думает, что люди будут обращаться за такой услугой, ведь по статистике очень много частных скорых вывозят пациентов из их больницы.

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