Робила чоловіків "інвалідами" за 3 тис доларів. У Львові затримали лікаря

Лікар-алерголог допомагала чоловікам уникнути військової служби за суму в іноземній валюті

Співробітники правоохоронних органів затримали на Львівщині лікарів, які допомагали військовозобов’язаним чоловікам ухилитися від військової служби. Була затримана завідувачка 10-го відділення Львівської обласної клінічної психіатричної лікарні Вікторія Шахова, крім неї заарештували лікаря-алерголога однієї з комунальних лікарень.

Про це повідомляє у Facebook Головне управління Національної поліції України у Львівській області. За даними слідства, 73-річна лікарка вимагала у чоловіків 3 тисячі доларів в обмін на позитивне рішення членів медико-соціальної експертної комісії про призначення третьої групи інвалідності.

Слідство ведуть співробітники слідчого управління поліції Львівської області спільно з оперативниками СБУ та за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури.

Під час обшуків у кабінеті лікаря виявили 3 тисячі доларів, отримані від одного із клієнтів, а також значну суму коштів у різних валютах: 1600 євро, 51,5 тисячу доларів та 47 тисяч гривень. Крім того, були виявлені документи, чорнові записи та інші речові докази.

Наразі вирішується питання про оголошення затриманої підозри за ч.3 ст.369-2 Кримінального кодексу України (Зловживання впливом). Якщо вина жінки буде доведена у суді, їй може загрожувати позбавлення волі від трьох до восьми років із конфіскацією майна.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що за результатами перевірки найбільше "інвалідів" серед прокурорів було виявлено у Хмельницькій та Черкаській областях.