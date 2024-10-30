Хлопець кричав військовому "Слава Росії" у Львові - виправдання здивували всіх (відео)

Вибачення не змусили на себе довго чекати

У центрі Львова молодик вигукував "Слава Росії". Він цілеспрямовано повернувся у бік українського військового і, очевидно, хотів його спровокувати такими "гаслами".

На місце події негайно прибув наряд поліції і хлопець одразу ж змінив риторику — він вибачався і казав, що "просто не подумав". Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Відомо, що у Львові на проспекті Свободи молодий хлопець почало вигукувати у бік українського військовослужбовця гасло "Слава Росії". На місце викликали правоохоронців, побачивши яких хлопець почав сильно нервувати і буквально тремтіти.

Він почав виправдовуватися і говорити, що просто "не подумав своєю головою" і "нікого не хотів образити". При цьому обурений натовп припустив, що хлопець спеціально провокував військового.

Поліцейські провели з ним профілактичну бесіду та перевірили його мобільний телефон на наявність забороненого контенту.

Після цього хлопець записав відео з вибаченнями та сказав, що він кричав не "Слава Росії", а "свободу Росії та Білорусії". Також він вибачився перед всими захисниками і захисницями за свої "необдумані слова".

Хлопець пообіцяв "більше так не казати". Варто зазначити, що такі виправдання виглядають справді дуже дивно та неправдоподібно.

Про справжні мотиви його неадекватного вчинку залишається лише здогадуватися.

Нагадаємо, у Дніпрі чоловік накинувся на військового зі словами "Слава Росії". Військовий поводився стримано, навіть у відповідь на словесну провокацію. Однак коли агресивний чоловік почав розпускати руки, захищався.

Потім нападник записав відео з вибаченнями. За словами ініціатора конфлікту, він нібито три доби перебував без води, їжі та сну, чим довів свій організм до "катастрофічної знемоги". При цьому чоловік запевняє, що у скандальній ситуації не було нічого, пов’язаного із політикою чи війною.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Одесі фітнес-тренер образив військового, який служив у 53-й бригаді ЗСУ та побажав йому смерті. За українського захисника заступилися і "дохідливо пояснили" тренеру, що так поводитися не можна.