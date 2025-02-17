В одній з областей через загрозу епідемії закриють школи: в ОВА розповіли подробиці

За останній тиждень кількість хворих перевищила 15 тисяч осіб

На Львівщині через перевищення епідпорогу із захворюваності на грип та ГРЗ запровадили карантин у школах на 11 днів — до 28 лютого. Діти навчатимуться у дистанційному форматі.

Таке рішення сьогодні, 17 лютого, ухвалила обласна комісія з питань надзвичайних ситуацій. Про що повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

"Заклади загальної середньої освіти переходять на віддалене навчання з вівторка і до п’ятниці наступного тижня. Так на два тижні ми зможемо зменшити зростання захворюваності", — каже директор департаменту освіти й науки Львівської обласної військової адміністрації Олег Паска.

Олег Паска запевнив, що через карантин навчання не припиниться, тому що з 2020 року школи навчилися користуватися дистанційними платформами. Тож всім буде легко перейти на віддалене навчання.

"Таким чином, жодних канікул чи перерв у роботі закладів освіти не передбачається", — додав директор департаменту освіти й науки.

Причина: різке зростання випадків ГРВІ в області. За минулий тиждень зафіксували понад 15 тисяч хворих, що на 22% більше, ніж тижнем раніше. Це означає, що рівень захворюваності дуже високий.

"У структурі захворювань більшу частку складають діти – 53 відсотки. Вікова структура – діти від 5 до 14 років, тобто діти шкільного віку", — говорить Марія Озірковська.

Також вона зазначила, що на сьогодні, 17 лютого, у стаціонарах області на лікуванні перебуває 177 людей з грипом та ГРЗ. І 85 з них до Львівської обласної інфекційної лікарні поступили за вчора, 16 лютого. Епідемічний поріг в області перевищив 42 відсотки. За її словами, на Львівщині циркулюють віруси грипу А та грипу В.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Україні можуть ввести карантин. Тоді у небезпеці були п'ять областей.