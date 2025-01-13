В Україні спалах небезпечної хвороби тварин

Оголошено карантин

У Вінницькій області виявлено спалах небезпечної і дуже заразної хвороби свиней. Вірус африканської чуми свиней виявили у рештках трупів на стихійних звалищах.

Про це йдеться у рішенні Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Гайсинській районній військовій адміністрації. Зазначається, що звалище знаходилось у с. Війтівка, у напрямку с. Сумівка на першому з’їзді вправо, Бершадської міської територіальної громади області.

Зауважимо, що у повідомленні не вказано відбулось це у межах якоїсь ферми чи звичайного домогосподарства. Натомість комісія встановила 12 годинний карантин та карантинні обмеження.

Протягом цього часу ветеринарні лікарі та уповноважені особи повинні провести ряд заходів, задля викорінення та унеможливлення поширення вірусної хвороби. Усі трупи загиблих чи забитих тварин спалюються без виключень.

"Встановити та забезпечити діяльність трьох карантинно-поліцейських постів при в’їзді в с. Війтівка зі сторони м. Бершадь, при виїзді з с. Війтівка в напрямку с. Маньківка та на другому з’їзді з с. Війтівка в напрямку с. Сумівка Бершадської міської територіальної громади Гайсинського району Вінницької області на дорогах з твердим покриттям", — йдеться у рішенні комісії.

Карантин зможуть зняти з місцевості лише через 40 діб після виконання усіх потрібних заходів та підтвердження безпечності території.

Для довідки

Африканська чума свиней — надзвичайно заразна хвороба, яка не становить небезпеку для людини, проте поголів'я тварин вбиває дуже швидко. Вірус може знищити до 100% господарства. Хвороба передається при контакті здорових тварин із хворими, але і розповсюджується через м’ясопродукти, у тому числі харчі, корм, транспорт забруднений виділеннями хворих тварин. Вірус можуть переносити комахи, дикі птахи та звірі, зокрема дикі кабани. Тварина гине через два-пʼять днів після зараження.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у США зафіксували першу смерть від пташиного грипу.