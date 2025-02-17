В одной из областей из-за угрозы эпидемии закроют школы: в ОВА рассказали подробности

За последнюю неделю количество больных превысило 15 тысяч человек

Во Львовской области из-за превышения эпидпорога по заболеваемости гриппом и ОРЗ ввели карантин в школах на 11 дней — до 28 февраля. Дети будут учиться в дистанционном формате.

Такое решение сегодня, 17 февраля, приняла областная комиссия по чрезвычайным ситуациям. Об этом сообщил председатель Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

"Учреждения общего среднего образования переходят на отдаленное обучение со вторника и до пятницы следующей недели. Так на две недели мы сможем уменьшить рост заболеваемости", — говорит директор департамента образования и науки Львовской областной военной администрации Олег Паска.

Олег Паска заверил, что из-за карантина учеба не прекратится, потому что с 2020 года школы научились пользоваться дистанционными платформами. Поэтому всем будет легко перейти на отдаленное обучение.

"Таким образом, никаких каникул или перерывов в работе учебных заведений не предусматривается", — добавил директор департамента образования и науки.

Причина: резкий рост случаев ОРВИ в области. За прошедшую неделю зафиксировали более 15 тысяч больных, что на 22% больше, чем неделей ранее. Это означает, что уровень заболеваемости очень высок.

"В структуре заболеваний большую долю составляют дети – 53 процента. Возрастная структура – дети от 5 до 14 лет, то есть дети школьного возраста", – говорит Мария Озирковская.

Также она отметила, что на сегодняшний день, 17 февраля, в стационарах области на лечении находятся 177 человек с гриппом и ОРЗ. И 85 из них во Львовскую областную инфекционную больницу поступили за вчера, 16 февраля. Эпидемический порог в области превысил 42 процента. По ее словам, во Львовской области циркулируют вирусы гриппа А и гриппа В.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Украине могут ввести карантин. Тогда в опасности было пять областей.