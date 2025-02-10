В Україні масово закривають школи: у яких областях діти навчатимуться онлайн через карантин

Найбільше хворих у Чернівецькій області

Навчальні заклади в різних регіонах України масово переходять на дистанційний формат через спалах ГРВІ та грипу. Понад 100 шкіл Закарпаття вже навчаються онлайн, а в Чернівецькій області на дистанційку перейшли 37 закладів.

Школи закривають також на Хмельниччині, Вінниччині та Рівненщині. Про це повідомляє РБК-Україна.

Як стало відомо, в Ужгороді від 10 лютого не працюють 34 школи. На Закарпатті також зачинили 29 дитячих садків. Директорка освітнього департаменту Закарпатської ОВА Мар'яна Марусинець пояснила це великою кількістю хворих дітей.

На Хмельниччині за минулий тиждень захворіло понад 7200 людей. Серед них найбільше школярів. Через це 30 шкіл області перейшли на онлайн-навчання. Зокрема, не працюють школи в Кам'янець-Подільській громаді.

Крім того, у Чернівцях закрили 31 школу та 6 дитячих садків. У Герцаївській громаді від 10 лютого не працюватимуть 12 шкіл – туди перестала ходити більшість учнів через хворобу.

На Рівненщині 28 шкіл навчаються онлайн через високу захворюваність. У Вінниці також багато хворих дітей, тому частина шкіл перейшла на дистанційку.

Також повідомляється, що у місті Чорноморськ на Одещині всі школи та дитячі садки закрили до 14 лютого. Так вирішила місцева комісія з безпеки.

За даними МОЗ, епідемічний поріг перевищено лише в кількох областях України. Найбільше хворих у Чернівецькій області. На Івано-Франківщині та Львівщині хворих значно менше.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, у Києві все більше дітей хворіють на грип. Влада звернулася до городян.