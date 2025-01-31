В одній з областей України оголосили карантин через небезпечну вірусну хворобу

Цей вірус передається людині та має високий коефіцієнт летальності

У деяких населених пунктах Шептицького району Львівської області було запроваджено карантинні обмеження. Причиною цього став пташиний грип, зафіксований у одного з мертвих лебедів виявлених в заплавах Західного Бугу.

Небезпечну зону визначили у радіусі трьох кілометрів. Про це повідомив голова Львівської обласної військової державної адміністрації Максим Козицький.

Відомо, що в заплавах Західного Бугу між селами Волсвин, Бендюга та містом Шептицький було знайдено двох мертвих лебедів. У птахів відібрали біоматеріал для дослідження і в одного з них виявили РНК-вмісний вірус грипу.

Рішенням місцевої державної надзвичайної протиепізоотичної комісії на прибережній території заплав річки Західний Буг було введено карантин. Небезпечну зону визначили в радіусі 3 кілометрів. До неї входять села Бендюги та Волсвин. Обмеження триватимуть близько трьох тижнів.

"Протягом цього періоду фахівці здійснюватимуть нагляд за птицею як на фермах, так і в особистих господарствах у зоні спостереження радіусом щонайменше 10 кілометрів. Проводитимуть подвірні обходи для виявлення загиблої птиці та проведення роз'яснювальної роботи серед населення щодо профілактики пташиного грипу", — йдеться в повідомленні.

Що таке пташиний грип

Пташиний грип — це гостра інфекційна вірусна хвороба птахів, що характеризується ураженням органів травлення, дихання, високою летальністю близько 56 %. Його відносять до особливо небезпечних хвороб, здатних завдати великих економічних збитків.

Різні штами вірусу грипу птахів можуть спричиняти від 10 до 100 % загибелі серед хворих і вражати одночасно від одного до трьох видів птахів. Природним резервуаром вірусу є мігруючі птахи — найчастіше дикі качки.

У диких популяціях птахів, на відміну від домашніх, висока стійкість до вірусу грипу. Уперше грип птахів було виявлено в Італії понад сто років тому. Контакт із хворими або загиблими птахами може бути небезпечним.

Всесвітня організація охорони здоров'я зазначила, що із січня 2003 року до липня 2024 року у світі було зареєстровано загалом 896 підтверджених випадків зараження людей вірусом H5N1, водночас коефіцієнт летальності становив приблизно 52%.

Як себе убезпечити

уникайте контакту з дикою або домашньою птицею без необхідності

якщо все ж торкнулися птиці — ретельно вимийте руки з милом, прийміть душ

у разі виявлення мертвої птиці не торкайтеся її, не намагайтеся самостійно захоронити чи перемістити

повідомляйте про випадки захворювання або загибелі птиці у ветеринарну службу чи місцеву адміністрацію.

Раніше "Телеграф" роздивлявся про те, що у Сполучених Штатах зафіксовано перший летальний випадок від пташиного грипу H5N1. Хворому було 65 років, він заразився після контакту зі зграєю птахів на задньому дворі свого будинку.