В Україні можуть ввести карантин: які п'ять областей у небезпеці

В Україні можуть ввести локальний карантин: які області під загрозою?

Поки коронавірус здається минулим, сезонні віруси продовжують атакувати українців. В Україні масово починають закриватися школи на карантин.

За даними Міністерства охорони здоров’я, протягом тижня з 5 по 12 лютого 2025 року в країні зафіксовано понад 171 тисячу випадків захворювання на ГРВІ, грип і COVID-19. Водночас лише 3% хворих звернулися за медичною допомогою до лікарень.

П’ять областей можуть запровадити локальний карантин

За останній тиждень у Закарпатській, Івано-Франківській, Рівненській, Хмельницькій та Чернівецькій областях перевищено епідемічний поріг захворюваності. Саме у цих регіонах місцева влада може прийняти рішення про введення локального карантину.

Якщо ж обмеження запровадять, вони включатимуть перехід школярів на дистанційне навчання, обмеження відвідуваності громадських закладів та інші заходи для стримування поширення вірусів.

Найбільше віруси вражають дітей. Із загальної кількості хворих 104 843 випадки припадають саме на малечу. За тиждень захворюваність серед дітей зросла на 13%.

Ускладнення потребували госпіталізації у 4 687 випадках, з них 2 912 – це діти. Лікарі наголошують: основна причина зростання захворюваності – активна циркуляція вірусів грипу, яка зачепила вже 22 області. Експерти прогнозують, що грип залишатиметься домінуючим вірусом щонайменше до квітня 2025 року.

З початку 2025 року вже зафіксовано 15 летальних випадків від ускладнень грипу. А загалом із початку епідемічного сезону (з вересня 2024 року) на ГРВІ, грип і COVID-19 захворіли 2,2 мільйона українців.

Нагадаємо, що раніше "Телеграф" писав про те, що в одній з областей України оголосили карантин через небезпечну вірусну хворобу.